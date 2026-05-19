Störung im Zugverkehr: Stundenlange Sperre legt Reiseverkehr lahm

Wegen einer technischen Störung ist der Zugverkehr auf der Südbahnstrecke zwischen dem Semmering und Eichberg derzeit komplett unterbrochen. Hunderte Fahrgäste mussten ihre Reise abbrechen.

Eine Stellwerksstörung im österreichischen Bahnverkehr sorgt seit Dienstagmorgen für erhebliche Behinderungen. Zwischen den Bahnhöfen Semmering und Eichberg geht aktuell nichts mehr. Für die betroffenen Passagiere hieß es: Aussteigen und Plan ändern.

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ÖBB raten zu Alternativen

Die ÖBB reagierten rasch und richteten zwischen Wiener Neustadt Hbf und Mürzzuschlag einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Dennoch müssen Reisende Geduld mitbringen. Die ÖBB erklären: „Wegen einer Stellwerkstörung am Bahnhof sind zwischen Semmering Bahnhof und Eichberg am Semmering bis voraussichtlich 13 Uhr keine Fahrten möglich. Wir haben für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen Mürzzuschlag Bahnhof und Wr. Neustadt Hbf eingerichtet. Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit ein.“ Da in den Ersatzbussen nun mit erheblichem Platzmangel zu rechnen ist, wird Fahrgästen dringend empfohlen, nicht notwendige Fahrten zu verschieben oder auf alternative Reiseangebote auszuweichen. Wie die ÖBB gegenüber 5 Minuten bestätigten wurde eine Leitung beschädigt.

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„Musste mir ein Taxi nehmen“

Besonders bitter traf es Passagiere, welche beruflich unterwegs waren – so auch einen Reisenden aus Villach. Der Kärntner, der geschäftlich unterwegs war, schilderte die Situation frustriert: Er habe ohnehin unter starkem Termindruck gestanden. Durch den plötzlichen Zwangsstopp und die Ungewissheit sah er keine andere Option mehr, als die Reise auf eigene Faust mit einem Taxi fortzusetzen. Die Techniker der ÖBB arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Stellwerksstörung. Nach aktuellem Stand wird mit einer Aufhebung der Sperre nicht vor 13 Uhr gerechnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 09:48 Uhr aktualisiert