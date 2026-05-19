Hitzewelle im Anmarsch? So wird das Wetter in Österreich

Die Eisheiligen haben Abkühlung und teilweise sogar Neuschnee gebracht. Doch während viele bereits von einer kommenden Hitzewelle in Europa sprechen, stellt sich die Frage: Wie wird das Wetter in Österreich?

In der letzten Zeit ist das Wetter alles andere als sommerlich. Immerhin gab es erst vor wenigen Tagen einen Wintereinbruch in einigen Teilen Österreichs. Und auch der Start in die Woche war bisher eher von kühleren Temepraturen und unbeständigem Wetter geprägt. Mehr dazu hier: Tief zieht ab: Wetter bessert sich – nächste Störungszone schon am Weg.

Wetter in Österreich bleibt weiter wechselhaft

Und das soll in den nächsten zwei, drei Tagen auch noch so weitergehen, wie Meteorologe Christian Retitzk von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten erklärt. Demnach bleibt es weiterhin wechselhaft mit ein paar Schauern und Gewittern. „Ähnlich wie gestern geht es auch in den kommenden Tagen weiter“, fasst er zusammen.

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So wird das Wetter in den kommenden Tagen in Österreich

Mehr Schauer soll es dabei eher im Westen und Süden, vor allem im Bergland, geben. Am wenigsten betroffen ist der Osten, aber auch dort kann es am Dienstag zum einen oder anderen Schauer kommen. Die Temperaturen liegen in den nächsten Tagen in der Früh teils nur im einstelligen Plusbereich und erreichen tagsüber bis zu 24 Grad.

Wann wird is in Österreich wieder warm?

Doch passend zum Pfingstwochenende soll sich auch das Wetter spürbar bessern. „Ab Samstag und Sonntag wird es in allen Regionen spürbar wärmer und auch trockener. Da schaut es eher nach frühsommerlichem Wetter aus“, betont der Wetterexperte gegenüber 5 Minuten. Konkret werden Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet.