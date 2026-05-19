So können Tierhalter Geld im dreistelligen Bereich sparen

Die steigenden Kosten beeinträchtigen das Leben vieler Menschen. Beim Einkauf, bei Freizeit, bei Mobilität - überall muss gespart werden. Auch Tierhalter sind von den immer höheren Preisen betroffen.

Die Teuerungen im Haushalt betreffen auch Ausgaben für Haustiere. Die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) hat konkrete Spartipps zusammengestellt, damit Tierhalter ihre Vierbeiner weiterhin gut versorgen können.

Sparen mit einfachen Tipps

Das größte Einsparpotential bietet der Bereich Futter und Pflege. Durch eine Umstellung beim Füttern können so jede Woche einige Euro gespart und beiseitegelegt werden. Wer beim Kauf genau hinschaut, der erkennt, dass ein Griff zur größeren Futterpackung manchmal eine finanzielle Erleichterung sein kann. Eine Recherche der TOW hat gezeigt, dass ein Kilo handelsübliches Nassfutter für Katzen um mehr als die Hälfte weniger kostet, wenn es in der großen Dose statt in kleinen Menüschalen gekauft wird. Doch bei grundlegenden Umstellungen ist Vorsicht geboten. „Jegliche Änderung für das Tier muss auf schonende Weise erfolgen, damit die gut gemeinten Ratschläge nicht zu Lasten der Vierbeiner gehen, sondern den gewünschten Effekt haben“, betont Tierschutzombudsfrau Eva Persy.

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So meidet man hohe Tierarztrechnungen

Insbesondere im Bereich Pflege und Gesundheit können Tierhalter Geld einsparen. Durch eine einfache Pflege-Routine können laut TOW Ersparnisse im dreistelligen Bereich erzielt werden. „Ob es die Kontrolle von Pfoten und Körper nach dem Gassigang, die wöchentliche Reinigung von Ohren und Zähnen oder das Kürzen der Krallen ist: Es gibt viele vorbeugende Pflegemaßnahmen, die Tierhalter*innen daheim selbst durchführen können und mit denen im besten Fall Folgeerkrankungen und dann notwendige kostspielige tierärztliche Behandlungen vermieden werden können“, sagt Persy. Doch wichtig zu betonen ist hierbei, dass es sich lediglich um präventive Maßnahmen handelt, nicht um Behandlungstipps für den Ernstfall. Wenn das Haustier erkrankt, muss es dennoch umgehend zum Tierarzt gebracht werden.