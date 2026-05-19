„Echt fett“: Kosten für Kredite steigen deutlich

Ein aktueller AK Bankenmonitor zeigt, dass die Banken vor allem bei Kreditspesen „echt fett“ zulangen. Nun wird mehr Schutz für Kunden in Zahlungsnot gefordert.

Elf Banken hat die Arbeiterkammer (AK) überprüft und kommt dabei zu einem klaren Ergebnis: Viele Banken haben ihre Preise bei Neuabschlüssen erhöht. Fünf davon haben etwa Gebühren bei Girokonten und im Zahlungsverkehr angehoben – im Schnitt rund fünf Preispositionen um etwa drei Prozent. Besonders deutlich fallen die Spesen im Kreditbereich auf.

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„Menschen mit Geldsorgen werden sehr belastet“

Besonders betroffen ist die bank99: Sie hat ihre Entgelte im Schnitt um 2,89 Prozent erhöht und passte 14 Preise nach oben an. Auch im Kreditbereich gab es deutliche Ausreißer – etwa bei der Grundbucheingabe, die von 94 Euro auf 116 Euro gestiegen ist. „Wer einen Kredit hat und kurzfristig in Geldnot gerät, muss für Stundungen oder Änderungen des Ratenplans teils hohe Spesen zahlen“, sagt AK-Konsumentenexperte Christian Prantner. „Gerade Menschen mit Geldsorgen werden dadurch zusätzlich sehr belastet.“ Die AK fordert daher mehr Schutz für Kreditnehmer in Zahlungsnot

Top-Spesen bei Kreditänderungen Kredit-Stundung: bank99: 299,00 Euro

Erste Bank / HYPO NOE: 250,00 Euro

Bank Austria: 63,00 Euro

BAWAG/easybank: 50,00 Euro Ratenplanänderung: BAWAG/easybank: 300,00 Euro

bank99: 299,00 Euro

Erste Bank / HYPO NOE: 250,00 Euro

Bank Austria: 63,00 Euro

Zahlungsprobleme beim Kredit: Das können Betroffene tun

Bei Zahlungsproblemen mit einem Kredit gibt es laut AK ein paar Möglichkeiten: Viele Spesen, etwa bei einer Kredit-Stundung, sind verhandelbar – vor allem, wenn man schon länger Kunde ist. Eine Stundung kann kurzfristig helfen, einen finanziellen Engpass zu überbrücken. Allerdings laufen die Zinsen meist weiter und erhöhen den offenen Kreditbetrag, teilweise kann aber auch ein Zinsenstopp vereinbart werden. Bei längerer Überschuldung rät die AK, sich an staatlich anerkannte, kostenlose Schuldenberatungen zu wenden.