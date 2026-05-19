Jugendlicher (14) am Bahnhof bedroht: Passanten greifen ein

Ein 12-jähriger und ein 13-jähriger wollten am Bahnsteig von einem Jugendlichen Geld haben und drohten ihm mit Schlägen. Das Ganze ging im Zug weiter, doch dort haben mehrere Passanten genau hingesehen.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Montagnachmittag beim Bahnhof in Frastanz (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg). Zwei Jugendliche, ein 12-Jähriger und ein 13-Jähriger, wollten vom Opfer Geld haben. Laut Polizei sollen sie ihn festgehalten, mit Schlägen bedroht und Bargeld gefordert haben. „Der Vorfall begann am Bahnsteig und setzte sich anschließend in einem Zug fort“, heißt es.

Passanten zeigten Zivilcourage

Doch dort kam es für das Opfer zu einer glücklichen Wendung: Mehrere Passanten zeigten Zivilcourage und griffen ein, sie drängten die beiden Jugendlichen aus dem Zug. Diese konnten nur kurze Zeit später von den Beamten angehalten und ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden. Der 14-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.