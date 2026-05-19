Artists‘ Collection von Sacher spendet 80.000 Euro an kranke Kinder

Wie jedes Jahr gestaltet auch heuer ein Künstler die berühmte Holzkiste der Original Sacher-Torte. Der Verkauf der nur insgesamt 1.000 Stück beginnt am 19. Mai und der Gesamterlös von 80.000 Euro wird an NF Kinder gespendet.

Die Artists’ Collection ist seit 2009 ein fester Bestandteil von Sacher und hat sich über die Jahre zu einer besonderen Tradition entwickelt. In den vergangenen 18 Jahren wurden bereits rund 16.000 Holzkistchen der Original Sacher-Torte mit Kunstwerken von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern gestaltet.

Ein einflussreicher Künstler

Für die diesjährige Gestaltung konnte der Künstler KAWS gewonnen werden. Er gilt als einer der einflussreichsten zeitgenössischen Künstler weltweit. Häufig greift er Motive aus der Popkultur sowie aus Animation und Ikonografie auf und entwickelt daraus eigene Werke. Besonders bekannt ist KAWS für seine überlebensgroßen Skulpturen. Das ausgewählte Werk SPOKE TOO SOON (2021) zeigt den „COMPANION“, vermutlich die ikonischste Figur des Künstlers.

80.000 Euro werden gespendet

Der Gesamterlös von 80.000 Euro der diesjährigen Sonderedition wird dem Verein NF Kinder gespendet. Seit 2013 unterstützt die Patientenorganisation Kinder mit Neurofibromatose (NF), eine seltene genetisch bedingte Tumorerkrankung. Betroffen sind in Österreich etwa 4.000 Menschen. NF kann zu neurologischen Komplikationen, chronischen Schmerzen und Lernschwierigkeiten führen. Die Initiative fördert die Forschung und die Verbesserung der medizinischen Versorgung, unterstützt betroffene Familien und stärkt das Bewusstsein für die Erkrankung.