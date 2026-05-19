Das ändert sich für die „Ronald McDonald Kinderhilfe“

Seit 1987 hilft die Organisation Ronald McDonald Kinderhilfe Familien mit erkrankten oder verletzten Kindern in Österreich. Doch nun entwickelt sich die Marke weiter und nimmt Änderungen vor.

Einst bekannt als Ronald McDonald Kinderhilfe, tritt die gemeinnützige Organisation seit dem 15. März 2026 als Ronald McDonald Haus auf. Der neue Name und das neue Logo sind kein Neuanfang, sondern die konsequente Weiterentwicklung.

Ein klares Zeichen für Familien

Der Grund für den neuen Markenauftritt ist simpel. „Ronald McDonald Haus“ bringt das Herzstück der Organisation auf den Punkt. Die Häuser bieten Familien ein Zuhause auf Zeit, direkt in der Nähe von Spezialkliniken, damit sie auch in schweren Zeiten nah beieinander sein können. Der neue Slogan „Wo Familien zusammenbleiben“ macht dieses Kernversprechen unmissverständlich sichtbar. Familie ist kein kurzer Besuch, sondern elementarer Bestandteil des Therapieprozesses. Ronald McDonald Haus versteht sich als aktiver Teil des Heilungsprozesses im Sinne des Family Centered Care-Konzepts. Forschungsergebnisse zeigen, dass erkrankte Kinder, deren Familien während eines Spitalsaufenthalts in ihrer Nähe sind, schneller genesen, weniger Stress erleben und bessere klinische Ergebnisse erzielen.

Was ändert sich, was bleibt

Seit dem 15. Mai 2026 wird der frühere Markenname „Ronald McDonald Kinderhilfe“ sukzessive gegen den neuen Namen „Ronald McDonald Haus“ getauscht. Der Markenauftritt – inklusive neuen Logo – wird vereinfacht und modernisiert. Was sich nicht ändert: die Mission, die Werte, die Häuser, das Team und das gesamte Leistungsangebot. Das Ronald McDonald Haus bleibt ein Ort an dem Familien in der schwersten Zeit ihres Lebens Halt, Nähe und ein echtes Zuhause finden.