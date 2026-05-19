Rattengift-Erpressung: Entscheidung über U-Haft steht bevor

Nach dem Hipp-Skandal, der für Aufregung sorgt, steht am Dienstag nun eine Entscheidung an: Der Verdächtige muss sich vor Gericht verantworten, denn es wird über das weitere Vorgehen in dem Fall entschieden.

Die Erpressung rund um Hipp und die mit Rattengift verseuchten Gläser hat für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt. Auch ein Verdächtiger konnte schnell ausgeforscht werden. Ein 39-Jähriger wurde kürzlich in Salzburg festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt (Burgenland) gebracht. Mehr dazu hier: Festnahme rund um HiPP-Erpressung: Was bis jetzt alles bekannt ist. Auch ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde gestellt.

Nach Erpressung: Mann muss sich vor Gericht verantworten

Am Landesgericht Eisenstadt wird deshalb am Dienstag über die mögliche Verlängerung der U-Haft oder gar eine Freilassung des Verdächtigen entschieden. Laut mehreren Medienberichten wird dem Verdächtigen versuchte schwere Erpressung, vorsätzliche Gemeingefährdung und versuchte absichtlich schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Hipp-Fall: Behörden prüfen weitere Zusammenhänge

Das im Burgenland sichergestelltes Hipp-Glas wurde bereits untersucht und soll eine Menge an Rattengift enthalten haben die zwar nicht lebensgefährlich, aber gesundheitsschädlich gewesen wäre. Ob das Gift mit dem an seiner Wohnadresse übereinstimmt, wird noch ermittelt. Der Mann soll jedoch eine Landwirtschaft in der Slowakei betreiben, weshalb der Besitz des Mittels laut Verteidigung nicht ungewöhnlich sei. Sein Anwalt geht zudem davon aus, dass sein Mandant freikommt, da es sich lediglich um Indizien handle. Die Ermittlungen laufen weiter, auch in Abstimmung mit Behörden in der Slowakei und Tschechien, wo ebenfalls belastete Babynahrung gefunden wurde.