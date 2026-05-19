Schauspieler Alexander Held ist tot: ZDF-Star stirbt mit 67 Jahren

Der gebürtige Deutsche war als Schauspieler vielen bekannt. Wie nun bekannt wurde, verstarb er im Alter von 67 Jahren nach kurzer Krankheit. Zuletzt hatte er in Tirol gelebt.

Das ZDF hat am Dienstag bekannt gegeben, dass der Schauspieler Alexander Held im Alter von 67 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben ist. Der Schauspieler wurde vielfach ausgezeichnete und ist vor allem durch seine Rollen in den ZDF-Krimireihen „Stralsund“ und „München Mord“ bekannt.

ZDF über Held: „Wir sind sehr traurig“

„Wir sind sehr traurig“, hieß es aus der ZDF-Hauptredaktion. Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I und Stellvertretender Programmdirektor, würdigte Held mit den Worten: „Wenn ich an Alexander Held denke, dann denke ich an seinen hintergründigen, melancholischen Blick, der seinem Spiel eine philosophische Note gab. Alexander Held wird dem Film und Fernsehen sehr fehlen.“ Held, der zuletzt auch in Österreich im Tiroler Erl lebte, war außerdem auch aus zahlreichen Kino- und TV-Produktionen bekannt, darunter „Der Untergang“, „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ und „Der Schuh des Manitu“. Held begann seine Karriere auf deutschsprachigen Bühnen, unter anderem bei den Münchner Kammerspielen und den Salzburger Festspielen, bevor er später im Film und Fernsehen große Erfolge feierte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 12:17 Uhr aktualisiert