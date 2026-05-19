Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Leser/Canva
Störung bei Banken: Echtzeit-Überweisungen fallen aus
Mehrere Banken in Österreich kämpfen derzeit mit Problemen bei Echtzeit-Überweisungen und Instant Payments.
Österreich
19/05/2026
SEPA-System

Störung bei Banken: Echtzeit-Überweisungen fallen aus

Kunden mehrerer Banken in Österreich hatten am Dienstag Probleme mit Echtzeit-Überweisungen. Betroffen war das europäische SEPA-System für Instant Payments. Teilweise wurden Überweisungen abgelehnt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Wer am Dienstag, dem 19. Mai, eine Sofortüberweisung in Echtzeit erledigen wollte, musste bei mehreren Banken mit Problemen rechnen. Österreichweit kam es bei den Echtzeit-Zahlungen nämlich zu technischen Störungen. Zahlreiche Kunden konnten Express-Überweisungen nicht durchführen oder bekamen Fehlermeldungen angezeigt. Besonders betroffen war offenbar das System für sogenannte Instant Payments innerhalb des europäischen SEPA-Raums. Dieses sorgt normalerweise dafür, dass Geld innerhalb weniger Sekunden am Zielkonto ankommt. Normale Überweisungen scheinen laut den Hinweisen der Banken hingegen weiterhin zu funktionieren. Einschränkungen gab es vor allem bei Echtzeit- und Express-Zahlungen.  Wie lange die Einschränkungen bei anderen Banken noch andauern, war am Dienstagnachmittag vorerst unklar.

Hast du die Möglichkeit der Sofortüberweisung schon einmal genutzt?

Ja
Nein, will ich aber unbedingt mal
Nein, habe ich auch nicht vor

Fehlermeldungen im Online-Banking

Auch bei der Raiffeisen Bank bestehen die Probleme weiterhin. Zwei 5-Minuten-Leser berichten, dass beim Einloggen ins Online-Banking noch immer Warnhinweise eingeblendet werden. Dort wird auf technische Schwierigkeiten beim europäischen Zahlungssystem hingewiesen. Auch die Erste Sparkasse Kärnten war am Vormittag von den technischen Problemen betroffen. Laut einer 5-Minuten-Leserin funktionierten die Echtzeit-Überweisungen dort inzwischen aber wieder normal.

Foto auf 5min.at zeigt die Benachrichtigung der Störung in der Raiffeisenbank-App.
©Leser
Raiffeisen-Kunden bekommen derzeit weiterhin Fehlermeldungen zu Problemen bei Echtzeit-Überweisungen angezeigt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: