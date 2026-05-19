Streaming-Abgabe in Österreich: Drohen jetzt höhere Abo-Preise?

12 Prozent soll die Streaming-Abgabe betragen. Betroffen davon wäre sowohl die Film- als auch die Musikwirtschaft in Österreich. Und wenn die Umsätze der Anbieter belastet werden, bedeutet das wiederum, dass auch die Kosten für die Nutzer steigen könnten. Deshalb spricht sich der Verband der österreichischen Musikwirtschaft klar gegen die geplante Streaming-Abgabe auf Musikplattformen aus. Denn eine solche Steuer würde auch die Musik-Abos in Österreich zusätzlich teurer machen und hätte direkte Auswirkungen auf die rund vier Millionen Konsumenten.

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Künstler wären Leidtragende

„Eine Streaming-Steuer belastet genau jene Konsument:innen, die heute legal Musik nutzen und damit die heimische Musikbranche finanzieren“, betont IFPI-Geschäftsführer Thomas Auböck. Außerdem könnte die Entwicklung des österreichischen Musikmarkts, der bereits zu 87 Prozent aus Streaming besteht, gefährdet werden. Dieser hätte sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Und die zusätzlichen Abgaben von den Anbietern könnte nicht nur das Wachstum, sondern auch die Investitionen gefährden. Besonders die heimischen Künstler würden schließlich darunter leiden.

Streaming-Abgabe würde Wirtschaft belasten

Kritisch sieht die Musikwirtschaft auch die geplante Umverteilung der Einnahmen. Denn die Förderung von Musik liegt in der kulturpolitischen Verantwortung des Staates und sollte ihrer Meinung nach auch aus dem Kulturbudget finanziert werden. Die angedachte neue Abgabe dient jedoch vor allem dazu, Mittel für das Kulturbudget aus der Privatwirtschaft zu generieren, um anschließend Förderpolitik zu betreiben. „Den Konsument:innen und dem Musikmarkt Mittel zu entziehen, um daraus einen neuen Förderkreislauf mit zusätzlicher Bürokratie zu schaffen, ist weder nachhaltig noch wirtschafts- und kulturpolitisch sinnvoll“, kritisiert Auböck. Die Musikwirtschaft warnt, dass die geplante Streaming-Abgabe auch österreichische Radio- und TV-Streamingangebote betreffen würde und damit den Medienstandort zusätzlich belasten könnte. Was allerdings wichtig bleibt, sei die Förderung heimischer Musik. Deshalb fordert der Verband aber statt neuer Abgaben den Ausbau bestehender Förderungen.