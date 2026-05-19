Familienpolitik in der Kritik: „Es reicht nicht, Mut zuzusprechen“

Die sinkende Geburtenrate hat erneut eine Debatte entfacht. Vor allem für den Österreichischen Gewerkschaftsbund ist klar: Familien scheitern nicht am Kinderwunsch, sondern an den Rahmenbedingungen.

Die Zahl der Geburten in Österreich geht weiter zurück. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die Kinderlosigkeit bei uns hoch. Mehr dazu hier: Abwärtstrend hält an: Jede fünfte Frau möchte keine Kinder. Doch für den Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) liegt es nicht an dem fehlenden Wunsch. Sondern eher an den Rahmenbedingungen. „Wir wissen, wo die Probleme liegen: zu wenig Kinderbetreuungsplätze, unpassende Öffnungszeiten, zu hohe Belastung für Frauen und nach wie vor massive Einkommensnachteile. Trotzdem passiert zu wenig“, kitisiert ÖGB-Bundesfrauensekretärin Dorottya Kickinger.

Konkrete Unterstützung gefordert

Laut ihr reicht es nicht, Familien Mut zuzusprechen oder Kinder romantisch zu verklären. Eltern bräuchten konkrete Unterstützung im Alltag: flächendeckende, leistbare Kinderbetreuung, bessere Öffnungszeiten, echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie bessere Voraussetzungen für eine alltagstaugliche Väterbeteiligung, so Kickinger.

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Frauen seien die Leidtragenden

Gerade Frauen würden die Folgen der mangelhaften Kinderbetreuungspolitik tragen. „Noch immer reduzieren vor allem Frauen ihre Arbeitszeit oder stecken beruflich zurück. Das verschärft Einkommensunterschiede, schwächt Pensionen und verstärkt den Arbeitskräftebedarf“, so die Gewerkschafterin. „Wer will, dass Menschen sich für Kinder entscheiden können, muss endlich die Voraussetzungen dafür schaffen. Familien brauchen keine Sonntagsreden, sondern eine Politik, die ihren Alltag tatsächlich leichter macht“, betont Kickinger abschließend.