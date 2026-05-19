Erste Durchfahrt durch Semmering-Basistunnel geglückt

Fast 15 Jahre nach dem Baustart hat erstmals eine offizielle Delegation den Semmering-Basistunnel komplett durchfahren. Ende 2029 sollen dort die ersten Züge zwischen Niederösterreich und der Steiermark fahren.

Fast 15 Jahre nach dem Baustart wurde beim Semmering-Basistunnel jetzt ein wichtiger Meilenstein erreicht: Erstmals hat eine offizielle Delegation den Tunnel vollständig von Gloggnitz in Niederösterreich bis nach Mürzzuschlag in der Steiermark durchfahren. Mit dabei waren unter anderem Mobilitätsminister Peter Hanke, ÖBB-CEO Andreas Matthä sowie Nationalratspräsidentin Doris Bures. Noch fand die Fahrt nicht mit einem Zug, sondern mit Kleinbussen statt, trotzdem gilt sie als bedeutender Schritt für eines der größten Infrastrukturprojekte Österreichs.

Neues Bahnzeitalter ab 2029

Nach den großen Baufortschritten der vergangenen Jahre steht mittlerweile auch fest, wann die ersten Züge durch den Tunnel fahren sollen: Ende 2029 soll der Semmering-Basistunnel in Betrieb gehen. Mobilitätsminister Peter Hanke spricht von einem „neuen Kapitel für die Mobilität in Österreich“. Der Tunnel werde Menschen schneller verbinden, den Wirtschaftsstandort stärken und mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Auch ÖBB-CEO Andreas Matthä sieht im Projekt einen historischen Schritt. „Ab Ende 2029 sind Wien und Graz dann in rund 1 Stunde und 50 Minuten miteinander verbunden“, erklärt Matthä.

©ÖBB / Ebner ÖBB CEO Andreas Matthä, Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures und Mobilitätsminister Peter Hanke (BMIMI) bei der Erstdurchfahrt durch den Semmering-Basistunnel. ©ÖBB / Ebner Ende 2029 sollen die ersten Züge durch den Semmering-Basistunnel zwischen Niederösterreich und der Steiermark fahren.

Arbeiten laufen weiter

Bereits Ende 2024 war mit dem finalen Durchschlag ein entscheidender Bauabschnitt abgeschlossen worden. Aktuell wird im Tunnel vor allem an der technischen Ausstattung gearbeitet. Seit Sommer 2025 liegt der Schwerpunkt auf Gleisanlagen, Leitungen und weiteren technischen Einrichtungen in den beiden Tunnelröhren. Aufgrund der Größe des Projekts werden diese Arbeiten noch mehrere Jahre dauern.

Schnellere Verbindungen auf der Südstrecke

Mit dem Semmering-Basistunnel soll die Südstrecke künftig deutlich schneller und effizienter werden. Reisende und Güterzüge werden dann nicht mehr über den Semmering fahren, sondern direkt durch den Berg. Das Projekt gilt als wichtiger Baustein für klimafreundliche Mobilität und den weiteren Ausbau des Bahnverkehrs in Österreich.