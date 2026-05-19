Nach Hipp-Skandal: Verdächtiger bleibt in Haft

Am Dienstag wurde über eine Verlängerung oder eine Entlassung des Tatverdächtigen im Hipp-Erpressungsfall verhandelt. Jetzt wurde eine klare Entscheidung getroffen.

Nach dem Hipp-Skandal, der für Aufregung sorgt, stand am Dienstag nun eine Entscheidung an: Der Verdächtige musste sich vor Gericht in Eisenstadt (Burgenland) verantworten, denn es wurde über das weitere Vorgehen in dem Fall entschieden. Mehr dazu hier: Rattengift-Erpressung: Entscheidung über U-Haft steht bevor.

Tatverdächtiger reicht Beschwerde ein

Wie mehrere Medien am Dienstagnachmittag berichten, muss der Slowake weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Diese wurde bis 19. Juni verlängert, da Flucht-, Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr bestehen soll. Der Tatverdächtige kündigte jedoch eine Beschwerde gegen diese Entscheidung an.