Nach Todesfall: Wer bei einer Kuhattacke in Österreich wirklich haftet

Nach der tödlichen Kuhattacke in Osttirol steht Österreich unter Schock. Weil dieselbe Herde zuvor schon andere Menschen angriff, stellt sich die große Haftungsfrage: Wer trägt im Ernstfall eigentlich die rechtliche Haftung?

Ein zutiefst tragischer Vorfall im osttirolerischen Oberlienz erschüttert ganz Österreich: Eine 67-jährige Frau wurde von einer Kuhherde niedergetrampelt und verstarb noch am Unfallort. Ihr 65-jähriger Ehemann überlebte schwer verletzt. Mittlerweile kam heraus: Die Herde hatte am selben Tag bereits mehrere andere Menschen attackiert. Während die Polizei fieberhaft nach Zeugen sucht, flammt in Österreich sofort eine hochemotionale Debatte auf: Wer trägt im Ernstfall eigentlich die rechtliche Haftung?

1. Die Halterhaftung: Wann der Bauer vor Gericht landet

In Österreich ist die Haftung bei Unfällen mit Weidetieren im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) geregelt. Grundsätzlich gilt: Der Tierhalter (also der Landwirt) ist für das Verhalten seiner Tiere verantwortlich.

Die Sorgfaltspflicht: Der Bauer haftet dann, wenn er nicht beweisen kann, dass er für die erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung der Tiere gesorgt hat.

Das Problem beim aktuellen Fall: In Oberlienz handelte es sich um ein ausgewiesenes Weidegebiet ohne Einzäunung, auf dem die Tiere mehrerer Bauern zusammengeschlossen waren. Die Justiz muss nun prüfen, ob die Landwirte im Vorfeld wissen mussten, dass die Herde an diesem Tag bereits aggressiv reagiert hatte – denn kurz vor der tödlichen Attacke wurden bereits ein Tierarzt und ein weiteres Ehepaar von denselben Kühen angegriffen.

2. Der „Hunde-Faktor“ und das Mitverschulden der Wanderer

Bei vielen vergangenen Prozessen um Kuhattacken in Österreich spielte ein Detail die entscheidende Rolle: Hunde. Mutterkühe sehen in Hunden eine potenzielle Bedrohung für ihre Kälber und gehen sofort zum Angriff über. Wichtiger Unterschied im aktuellen Fall: Das zu Tode gekommene Ehepaar hatte keinen Hund dabei. Das entlastet die Opfer rechtlich massiv, da ihnen kein fahrlässiges Fehlverhalten durch das Mitführen eines Haustieres vorgeworfen werden kann. Dennoch sucht die Polizei derzeit dringend nach einer unbeteiligten Spaziergängerin, die kurz vor der Attacke mit einem großen Hund im Weidegebiet gesehen wurde. Sie könnte die Kühe unabsichtlich aufgeschreckt haben.

3. Der „Verhaltens-Kodex“: Schildertafeln ändern die Haftung

Seit dem historisch spektakulären „Pinnistal-Urteil“ vor einigen Jahren, bei dem ein Bauer zu massivem Schadenersatz verurteilt wurde, hat der Gesetzgeber nachgebessert. Es wurde ein offizieller Verhaltens-Kodex für Alm- und Weidegebiete eingeführt.

Eigenverantwortung gestärkt: Wer ein Weidegebiet betritt, muss sich an die angeschlagenen Regeln halten (Abstand halten, Kälber nicht streicheln, ruhig verhalten).

Auswirkung auf die Haftung: Ignorieren Wanderer die Warnschilder oder gehen bewusst mitten durch eine Herde durch, wird ihnen vor Gericht ein schweres Mitverschulden angerechnet. Die Haftung des Bauern sinkt in einem solchen Fall drastisch oder fällt sogar komplett weg.

Fazit für Wanderer und Spaziergänger

Der schreckliche Vorfall in Osttirol zeigt, dass das Risiko auf Österreichs Weiden auch ohne Hund allgegenwärtig ist. Rechtlich bleibt jede Kuhattacke eine extrem komplizierte Einzelfallentscheidung. Für die Bauern geht es um die Existenz, für die Opfer um Schmerzensgeld und Gerechtigkeit. Die wichtigste Grundregel auf der Alm: Sobald Kühe die Köpfe heben, fixieren oder scharren, ist die rechtliche Frage zweitrangig – dann zählt nur noch der sofortige, langsame Rückzug.

Wichtiger Hinweis zur Rechtslage auf Almen

Jede Kuhattacke in Österreich wird von den Gerichten als Einzelfallentscheidung geprüft. Das im Text erwähnte „Anerkennungs-Urteil“ und die „Halterhaftung“ hängen immer von den exakten Gegebenheiten vor Ort ab (z. B. Vorwarnung durch andere Vorfälle, Aufstellen von Warntafeln oder das Vorhandensein von Hunden). Dieser Artikel bietet eine journalistische Übersicht und ersetzt im Schadensfall keine individuelle Rechtsberatung durch einen Anwalt.