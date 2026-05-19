Supermarkt: Das müssen Österreicher ab sofort beim Einkauf wissen

Es betrifft jeden von uns, mehrmals die Woche: der Gang zum Supermarkt. Doch wer in diesen Tagen bei Spar, Billa, Hofer und Co. an der Kassa steht, erlebt eine regelrechte Flut an Veränderungen.

Zwischen einem neuen Gesetz gegen versteckte Preiserhöhungen, einem Millionen-Verlust beim Einwegpfand und einer bevorstehenden Steuer-Senkung müssen Konsumenten jetzt komplett umdenken. Wer die neuen Regeln nicht kennt, zahlt im wahrsten Sinne des Wortes drauf.

Hier ist der große Überblick zu den drei drastischen Änderungen in Österreichs Supermärkten.

1. Das neue „Anti-Mogelpackungs-Gesetz“: Supermärkte müssen jetzt Warnschilder aufstellen

Es ist die wohl größte Masche der letzten Jahre: Die Verpackung von Chips, Schokolade oder Waschmittel bleibt optisch exakt gleich groß, aber der Inhalt schrumpft klammheimlich um 10 bis 20 Prozent – während der Preis gleich bleibt (sogenannte „Shrinkflation“). Damit ist jetzt Schluss!

Die neue Regel: Größere Supermärkte und Drogerien (ab 400 Quadratmeter Verkaufsfläche) sind ab sofort gesetzlich dazu verpflichtet, solche „Mogelpackungen“ im Geschäft eiskalt zu kennzeichnen.

Wie sieht das aus? Sinkt die Füllmenge und steigt der Grundpreis um mindestens 3 Prozent, muss ein gut sichtbarer Hinweis direkt am Produkt oder am Regal angebracht werden. Dieses Warnschild muss für 60 Tage sichtbar bleiben. Wer sich als Händler nicht daran hält, dem drohen saftige Geldstrafen. Ein riesiger Sieg für den Konsumentenschutz!

2. Der 13.000-Tonnen-Pfand-Frust: Österreicher verschenken Millionen Euro

Das Einweg-Pfandsystem auf Plastikflaschen und Aludosen läuft auf Hochtouren – eigentlich. Eine aktuelle Auswertung zeigt jedoch eine schockierende Diskrepanz, die beweist, wie viel Geld die Menschen im Land aktuell liegen lassen. Über 13.000 Tonnen an Pfandgebinden wurden im Land zwar gekauft, aber von den Konsumenten bisher nicht wieder zurückgebracht. Rechnet man das Gewicht in die unzähligen 25-Cent-Beträge um, wird klar: Die Österreicher haben Millionen Euro an Pfandgeld buchstäblich weggeworfen oder zu Hause gebunkert.

Warum wird so viel Geld verschenkt? Viele Konsumenten klagen nach wie vor über defekte Automaten, lange Schlangen am Samstag oder das strenge Annahme-Verbot. Ist die Aludose im Rucksack leicht zerknittert oder das Pfand-Logo am Etikett zerkratzt, verweigert der Automat die Annahme. Die Folge: Frustrierte Kunden werfen die Dose oft wütend in den Restmüll – und verlieren damit bares Geld.

3. Steuer-Hammer im Sommer: Mehrwertsteuer sinkt auf 4,9 Prozent

Es gibt jedoch auch gute Nachrichten für die Geldbörse: Konsumenten können sich auf eine spürbare Entlastung bei den wichtigsten Lebensmitteln einstellen. Die Bundesregierung hat eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für ausgewählte Grundnahrungsmittel beschlossen.

Was wird billiger? Ab dem 1. Juli 2026 sinkt die Steuer von bisher 10 Prozent auf 4,9 Prozent.

Betroffene Produkte: Dazu zählen vor allem Milch, Butter, Eier, Brot, Getreide sowie frisches Obst und Gemüse, das großteils in Österreich hergestellt und verarbeitet wird.

Der Haken: Genussmittel wie Kaffee, Tee und die meisten zuckerhaltigen Getränke bleiben weiterhin mit den vollen 20 Prozent besteuert. Konsumentenschützer kündigen bereits strenge Kontrollen an, damit die Supermärkte die Steuersenkung auch wirklich 1:1 an die Kunden weitergeben und nicht die eigenen Margen erhöhen.

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Fazit: Die 3 goldenen Einkaufs-Regeln für 2026

Wer in Österreichs Supermärkten clever sparen und sich nicht ärgern will, sollte sich an diese Checkliste halten:

Achte auf die neuen Hinweisschilder: Suche am Regal gezielt nach den neuen Shrinkflation-Warnungen, um nicht für weniger Inhalt den vollen Preis zu zahlen.

Pfandgut wie rohe Eier behandeln: Flaschen und Dosen niemals zusammendrücken oder beschädigen, da der Automat sie sonst eiskalt ablehnt.

Einkaufszettel im Juli anpassen: Wer große Mengen an haltbaren Grundnahrungsmitteln (wie Salz oder bestimmte Getreideprodukte) braucht, sollte größere Vorratskäufe idealerweise bis zum Greifen der Steuersenkung im Juli aufschieben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 18:21 Uhr aktualisiert