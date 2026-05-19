Ab Juni: Österreicher bekommt 5 Jahre lang 2.000 Euro extra im Monat

2.000 Euro monatlich und das fünf Jahre lang? Was wie das Gehalt eines befristeten Vollzeitjobs klingt, ist für einen Österreicher nun wahr geworden. Und dafür muss er keinem Job nachgehen. Mitte Juni kommt die erste Überweisung.

Es war ein Österreicher, der via win2day bei "EuroDreams" einen Großgewinn abgestaubt hat, der jetzt monatlich auf fünf Jahre aufgeteilt auf seinem Konto landet.

Es war ein Österreicher, der via win2day bei "EuroDreams" einen Großgewinn abgestaubt hat, der jetzt monatlich auf fünf Jahre aufgeteilt auf seinem Konto landet.

Das ist ein Extrageld, das sich gewaschen hat. Ein Österreicher bekommt bald fünf Jahre lang jeden Monat 2.000 Euro überwiesen. Und dafür muss er in den kommenden Jahren keinen Finger rühren. Wie das möglich ist? Er hat bei „EuroDreams“ im zweiten Gewinnrang abgeräumt. Als einziger Spielteilnehmer hatte er am Montag, 18. Mai 2026, die Zahlen 3, 11, 16, 20, 21 und 22 am Schein, wie die „Österreichische Lotterien“ nun exklusiv gegenüber 5 Minuten bestätigen. Beinahe hätte er noch mehr gewonnen, ihm fehlte aber die „Traumzahl“ 4. So sind es statt 20.000 Euro für 30 Jahre eben „nur“ 2.000 Euro für fünf Jahre – freilich dennoch ein ganz nettes Körberlgeld.

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Österreicher bekommt insgesamt 120.000 Euro überwiesen

Gespielt hat er übrigens über die Spieleseite win2day. Er konnte dadurch persönlich von den Lotterien kontaktiert werden, gemeldet hat er sich bisher aber noch nicht. Damit ist dementsprechend noch nicht klar, aus welchem Bundesland er ist. Dennoch werden bald die ersten 2.000 Euro auf seinem Konto landen, da er seine Kontodaten auf win2day angegeben hat. Er muss lediglich die Reklamationsfrist von vier Wochen abwarten. „Es wird somit Mitte Juni erstmals überwiesen und in weiterer Folge jeweils Mitte des Monats“, so die Lotterien auf Nachfrage von 5 Minuten. Heißt gleichzeitig: Bis inklusive Mitte Mai 2031 hat der Österreicher wohl keine großen Geldsorgen mehr. Damit bekommt er somit zusätzlich zu Gehalt, Pension oder sonstigen Zahlungen immer wieder Geld überwiesen – und das ganz nach dem Motto von „EuroDreams“: Monat für Monat für Monat. Insgesamt handelt es sich übrigens um 120.000 Euro.

Alles rund um „EuroDreams“: Bei „EuroDreams“ braucht man insgesamt sieben richtige Zahlen, wobei die sich aus sechs Richtigen zwischen 1 und 40 und einer Traumzahl zwischen 1 und 5 zusammensetzen. Ziehungen finden immer am Montag und Donnerstag statt Teilnehmende Länder sind neben Österreich noch Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und die Schweiz.

Schon mehrere EuroDreams-Großgewinne in Österreich

Dabei handelt es sich um den ersten Gewinn im ersten oder zweiten Gewinnrang bei „EuroDreams“ in diesem Jahr von einem Österreicher. Größere Gewinne wurden ansonsten nur in den Vorjahren abgeräumt und da dafür gleich einige. So hatte im Oktober etwa ein Niederösterreicher die sechs Richtigen für den zweiten Gewinnrang – und damit 2.000 Euro monatlich für fünf Jahre. Für ein Ehepaar aus Niederösterreich sind die monatlichen Zahlungen in wenigen Tagen auch schon wieder vorbei. Sie haben im Juni 2025 den Sondergewinn von 10.000 Euro monatlich für ein Jahr abgestaubt, am 1. Juni 2026 kommt damit das letzte Mal Geld auf ihre Konten.

EuroDreams: Österreicher haben schon mehrmals den Jackpot geknackt

Ein Ende der monatlichen Zahlungen ist dagegen für einen Kärntner, einen Steirer, einen Tiroler und einen niederösterreichischen Pensionisten noch nicht in Sicht. Sie alle hatten in den letzten beiden Jahren die sechs Richtigen und zusätzlich noch die korrekte Traumzahl auf ihren Scheinen. Macht für jeden der vier 20.000 Euro, 30 Jahre lang – oder insgesamt nicht weniger als 7,2 Millionen Euro. Der Pensionist aus Niederösterreich hat sich gegenüber den Lotterien im Februar des Vorjahres auch zum Gewinn geäußert. Er habe es „anfangs gar nicht gepackt“, so der Mann. Alles dazu auch hier: Pensionist im Glück: Österreicher bekommt jetzt 20.000 Euro im Monat.