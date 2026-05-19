21-Jähriger raste mit 177 km/h über die A1 – Auto beschlagnahmt

Mit 177 km/h statt erlaubten 100 km/h war ein 21-Jähriger am Dienstag auf der A1 unterwegs. Die Polizei stoppte den Probeführerscheinbesitzer, nahm ihm den Führerschein ab und beschlagnahmte sein Auto.

Die Autobahnpolizei stoppte den 21-Jährigen auf der A1 bei einer Geschwindigkeit von 177 km/h in einer 100er-Zone.

Die Autobahnpolizei stoppte den 21-Jährigen auf der A1 bei einer Geschwindigkeit von 177 km/h in einer 100er-Zone.

Mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit war am Dienstag, dem 19. Mai, ein 21-jähriger Autofahrer auf der A1 Westautobahn unterwegs. Die Autobahnpolizei zog den jungen Mann im Bereich des Knotens Haid aus dem Verkehr – sein Auto wurde beschlagnahmt. Der russische Staatsangehörige aus dem Bezirk Linz-Land wurde laut Polizei gegen 13.15 Uhr in einer 100-km/h-Beschränkung mit 177 km/h gemessen. Die Beamten nahmen sofort die Nachfahrt auf und konnten den Fahrer anhalten.

Probeführerscheinbesitzer gestoppt

Für den 21-Jährigen hatte die rasante Fahrt gleich mehrere Folgen: Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen, außerdem beschlagnahmte die Polizei den Wagen. Der Mann besitzt laut Landespolizeidirektion Oberösterreich einen Probeführerschein. Zusätzlich wird er mehrfach angezeigt.