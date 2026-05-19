21-Jähriger raste mit 177 km/h über die A1 – Auto beschlagnahmt
Mit 177 km/h statt erlaubten 100 km/h war ein 21-Jähriger am Dienstag auf der A1 unterwegs. Die Polizei stoppte den Probeführerscheinbesitzer, nahm ihm den Führerschein ab und beschlagnahmte sein Auto.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit war am Dienstag, dem 19. Mai, ein 21-jähriger Autofahrer auf der A1 Westautobahn unterwegs. Die Autobahnpolizei zog den jungen Mann im Bereich des Knotens Haid aus dem Verkehr – sein Auto wurde beschlagnahmt. Der russische Staatsangehörige aus dem Bezirk Linz-Land wurde laut Polizei gegen 13.15 Uhr in einer 100-km/h-Beschränkung mit 177 km/h gemessen. Die Beamten nahmen sofort die Nachfahrt auf und konnten den Fahrer anhalten.
Probeführerscheinbesitzer gestoppt
Für den 21-Jährigen hatte die rasante Fahrt gleich mehrere Folgen: Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen, außerdem beschlagnahmte die Polizei den Wagen. Der Mann besitzt laut Landespolizeidirektion Oberösterreich einen Probeführerschein. Zusätzlich wird er mehrfach angezeigt.