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/ ©ÖEHV/Nicolas Zangerle
Das Bild auf 5min.at zeigt Spieler der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft.
Österreich holte sich gegen Lettland seinen dritten WM-Sieg in Folge.
Österreich
19/05/2026
Ungschlagen

Eishockey-WM: Österreich holt sich gegen Lettland dritten Sieg in Folge

Österreich schreibt bei der Eishockey-WM sein Märchen weiter: Gegen Lettland feierte das Team bereits den dritten Sieg in Folge.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)
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Österreich sorgt bei der Eishockey-WM in Zürich weiter für Furore: Das rot-weiß-rote Team von Roger Bader feierte am Dienstag mit einem 3:1 gegen Lettland bereits den dritten Sieg in Folge und bleibt somit weiterhin ungeschlagen. Vor allem Torhüter Atte Tolvanen avancierte mit zahlreichen starken Paraden zum Matchwinner.

Zwei Tore im Schlussdrittel für Österreich

Nach einem intensiven, aber torlosen ersten Drittel brachte Tim Harnisch Österreich in der 28. Minute in Führung. Kurz nach Beginn des Schlussabschnitts gelang Lettland zwar der Ausgleich, doch das ÖEHV-Team antwortete prompt: Nach einem harten Foul an Dominic Zwerger nutzte Benjamin Nissner ein Powerplay und schoss die Rot-Weiß-Roten zur erneuten Führung. In der Schlussphase verteidigte Österreich mit großem Einsatz, ehe Vinzenz Rohrer mit einem Treffer ins leere Tor alles klar machte. Durch den Erfolg lebt auch die Hoffnung auf den Einzug ins Viertelfinale weiter. Am Mittwoch steht die nächste Partie an, diesmal geht es gegen die Schweiz. Es folgen zwei spielfreie Tage für unsere Mannschaft, bevor am Samstag das nächste Match gegen Deutschland stattfindet.

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