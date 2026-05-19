Kleidung verfing sich in Holzfräser – 71-Jähriger schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag, dem 19. Mai, im Bezirk Schärding ereignet: Ein 71-Jähriger verletzte sich bei Holzarbeiten in seiner Werkstätte schwer an der Hand. Der Mann führte Fräsarbeiten mit einer Schlagbohrmaschine an einem Holzbrett durch, als sich seine Kleidung im Fräsaufsatz verfing. Dadurch geriet er mit der Hand in den Holzfräser. Trotz der schweren Verletzungen konnte der 71-Jährige die Maschine noch selbst abstellen und die Werkstatt verlassen. Erst durch seine Hilferufe wurde ein Nachbar aufmerksam, der die Rettungskette in Gang setzte. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.