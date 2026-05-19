Kein Handynetz: Studenten geraten am Großglockner in Bergnot

Am 19. Mai begaben sich drei Studenten aus Bangladesch (23, 24 und 25 Jahre) zu einer Großglockner-Tour auf. Bereits um 4.30 Uhr ging es los. Vom Lucknerhaus stiegen sie über die Luckner-Hütte in Richtung Stüdlhütte auf. Sie orientierten sich nach Angaben der Polizei mit einer Offline-Karte auf dem Handy.

Studenten steckten in hüfthohem Schnee

Doch gegen 6 Uhr nahm das Unglück seinen Lauf: Auf einer Seehöhe von ca 2.600 Metern kamen sie im Nebel von dem schneebedeckten Steig ab. Grund dürfte wohl der fehlende Handynetz-Empfang gewesen sein, weswegen sie auch ihre Karte nicht mehr nutzen konnten. Sie stiegen über die Ostflanke des Fanotkogel weiter bergwärts. Doch dabei gerieten sie in immer steiler werdendes, teilweise felsdurchsetztes Gelände. Gegen 6.45 Uhr entschieden sich die drei schließlich zur Umkehr. Aber das Vorhaben misslang: „Bereits nach wenigen Schritten talwärts wagten sie sich aufgrund des teilweisen hüfthohen, feuchten Schnees nicht mehr weiter abzusteigen“, schildert die Polizei.

Hubschrauberbergung nicht möglich

Daraufhin setzten sie einen Notruf ab. Eine Hubschrauberbergung war jedoch aufgrund des Nebels in der Höhe nicht möglich. Darum wurden ein Bergrettungsmitglied der Ortsstelle Kals am Großglockner und ein Alpinpolizist mittels Polizeihubschrauber in den Bereich der Viehböden geflogen, von wo aus die Retter zu Fuß zu den Studenten in Bergnot aufstiegen. Am Ende ging alles gut aus: Die drei Männer wurden gegen 9.40 Uhr im Bereich unterhalb des Fanotkogel gefunden und die Retter brachten sie sicher zu den Viehböden. „Anschließend wurden die teilweise durchnässten und erschöpften Alpinisten mit dem Polizeihubschrauber ins Tal bzw. zum Lucknerhaus geflogen“, so die Polizei abschließend.