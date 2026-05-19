Bis zu 23 Grad: Wetter bleibt wechselhaft

Die Österreicher müssen sich zur Mitte der Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. Während es im Osten eher trocken bleibt, sieht es im Westen weniger freundlich aus.

Zur Wochenmitte sorgt leichter Störungseinfluss für wechselhaftes Wetter. Ganz im Osten ist es anfangs noch freundlich und trocken, während es im Westen bereits von der Früh weg wechselnd bewölkt und schaueranfällig ist. Im Tagesverlauf breitet sich die Störungszone langsam weiter nach Osten aus, der Schwerpunkt der Niederschläge bleibt aber im Westen. „Vereinzelt können auch kleinräumige Gewitterzellen eingelagert sein“, so die GeoSphere Austria. Im Osten und Südosten bleibt es die meiste Zeit trocken.

Bis zu 23 Grad am Mittwoch

Der Wind weht meist schwach bis mäßig, an der Alpennordseite zeitweise auch recht lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei 4 bis 13 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 17 bis 23 Grad.