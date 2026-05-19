Nachbarin hörte Hilferufe: 62-Jähriger unter Bagger eingeklemmt

Ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Bad Goisern hat am Dienstagnachmittag einen Rettungseinsatz ausgelöst. Ein 62-jähriger Baggerfahrer wurde dabei verletzt, nachdem sein Fahrzeug in eine Fundamentgrube kippte.

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden führte alleine Baggerarbeiten durch und war gerade damit beschäftigt, eine Fundamentgrube auszuheben. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Bagger mit einer Raupe in die Grube und kippte seitlich um.

Fuß im Bagger eingeklemmt

Durch den Unfall stürzte der 62-Jährige teilweise durch die geöffnete Tür des Baggers und wurde dabei mit dem Fuß eingeklemmt. Eine Nachbarin hörte die Hilferufe des Mannes und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr setzte ein hydraulisches Rettungsgerät ein, um den umgestürzten Bagger anzuheben. Erst danach konnte der Verletzte befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 62-Jährige ins Krankenhaus gebracht.