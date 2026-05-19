Frontalcrash forderte zwei Verletzte – Auto um 180 Grad gedreht

Am Dienstagnachmittag (19. Mai) kam es auf der L54 in Satteins (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Und die hatte sich gewaschen. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge um 180 Grad gedreht und kam neben der Fahrbahn, an einem Baum im abschüssigen Gelände lehnend, zum Stillstand“, schildert die Polizei die Situation.

Ärztin leistete Erste Hilfe

Einer der Lenker (18) konnte sich trotz Verletzungen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und auf die Fahrbahn zurückkehren. Er hatte Glück im Unglück: Passanten, darunter eine zufällig vorbeikommende Ärztin außer Dienst, leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 18-Jährige wurde ins LKH Feldkirch eingeliefert. Der zweite Unfallbeteiligte, ein 60-jähriger Mann, erlitt nach Angaben der Polizei leichte Schürfwunden im Gesicht sowie am Unterarm.

22 Feuerwehrleute im Einsatz

Die mit beiden Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ. „An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L54 war aufgrund des Unfallgeschehens für rund zwei Stunden gesperrt“, so die Polizei. Nach dem Unfall standen die Feuerwehr Schlins mit drei Fahrzeugen und 22 Kräften sowie Kräfte des Roten Kreuzes und der Polizeiinspektion Frastanz im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt.