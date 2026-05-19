„Sniper-Safari“: Österreicher im Fokus der Ermittler

Die Staatsanwaltschaft Krems ermittelt gegen einen Niederösterreicher wegen mutmaßlicher „Sniper-Touren“ während des Bosnienkriegs. Der Mann soll zwischen 1992 und 1996 mehrfach nach Sarajevo gereist sein.

Die österreichische Justiz ermittelt derzeit gegen einen Mann aus dem Waldviertel. Hintergrund sind Vorwürfe rund um sogenannte „Sniper-Touren“ während des Bosnienkriegs in den 1990er-Jahren. Wie die Kronen Zeitung berichtet, führt die Spur zu einem rund 60-jährigen Niederösterreicher. Die Ermittlungen werden laut dem Bericht von der Staatsanwaltschaft Krems geführt. Neben dem Mann aus Niederösterreich soll es noch einen weiteren bislang unbekannten Verdächtigen geben. Ausgelöst wurden die Untersuchungen demnach durch eine parlamentarische Anfrage der grünen Justizsprecherin Alma Zadić.

Reisen sollen als Jagdausflüge getarnt worden sein

Laut Informationen aus Ermittlerkreisen, über die die Kronen Zeitung berichtet, soll der Verdächtige während der Belagerung von Sarajevo zwischen 1992 und 1996 mehrmals nach Bosnien gereist sein. Die mutmaßlichen Reisen sollen dabei als harmlose Jagdausflüge auf den Balkan dargestellt worden sein. Dem Mann wird vorgeworfen, während dieser Aufenthalte als Scharfschütze auf Zivilisten geschossen zu haben. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit sogenannten „Sniper-Safaris“, zu denen derzeit auch in Italien ermittelt wird.

Ermittlungen auch in Italien

Die italienischen Untersuchungen laufen bereits seit mehreren Monaten. Laut dem Mailänder Schriftsteller Ezio Gavazzeni, der die Anzeige ins Rollen gebracht haben soll, könnten neben Italienern auch Personen aus Österreich und Deutschland beteiligt gewesen sein. Wie die Kronen Zeitung weiter berichtet, sollen für solche Aufenthalte teils hohe Geldsummen bezahlt worden sein. Laut Gavazzeni hätten dabei weder politische noch religiöse Motive im Vordergrund gestanden. Die Ermittlungen in Österreich laufen derzeit weiter.