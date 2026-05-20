„Rechtzeitig Geld abheben“: Bank warnt Kunden vor Pfingstwochenende

Am kommenden Pfingstwochenende steht bei der Salzburger Sparkasse eine Umstellung an. Heißt für rund 260.000 Kunden: Es wird Einschränkungen geben. Wer jetzt Geld abheben und was beachtet werden soll, erfahrt ihr hier bei uns.

Die Salzburger Sparkasse wird über das kommende Wochenende, von Freitagabend bis Montagvormittag, quasi offline sein. Grund dafür ist die Zusammenführung der IT-Systeme der Sparkasse und der Erste Bank Oesterreich. Damit sind etwa Zahlungen, die über die George-App autorisiert werden müssten, nicht möglich, abheben kann man nur bis zum offline-Limit. Bei manchen der über 260.000 Kunden (Stand Ende 2024) wird überhaupt nichts mehr gehen. So werden etwa spark7-, Indoor- und Debitkarten Small gar nicht funktionieren, warnt die Salzburger Sparkasse. Welche Einschränkungen allgemein noch so zu erwarten sind, findet ihr in der folgenden Infobox oder auch hier: Diese Bank ist tagelang „offline“: Was das für 260.000 Kunden bedeutet.

Diese Einschränkungen sind am Fusionswochenende für Kunden der Salzburger Sparkasse zu erwarten: George und George Business: Login nicht möglich, Überweisungen und Freigaben von Zahlungen während der Umstellung ebenso nicht Filialen und Selbstbedienungs-Geräte: Produkteröffnungen am Freitag, 22. Mai 2026, nicht möglich

Überweisungen oder Kontoauszüge an Selbstbedienungs-Geräten nicht möglich

Bestellung von Fremdwährung nur bis inklusive 18. Mai 2026 Karten: für Debitkarten gilt das offline-Limit von 400 Euro pro Behebung, insgesamt gilt das Wochenlimit von 1.500 Euro für Behebungen und Zahlungen an Kassen

nicht funktionieren werden spark7-Karten, Indoorkarten und Debitkarten Small

Zahlungen, die eine Freigabe via George benötigen, funktionieren nicht

Salzburger Sparkasse: Wann Einschränkungen starten und wann sie enden

Auf Anfrage von 5 Minuten zeigt die Pressesprecherin der Salzburger Sparkasse, Laura Zehetner, nun auf, wann die IT-Systeme offline gehen werden und wann sie wieder verfügbar sind. Außerdem erklärt sie auch, was die betroffenen Kunden machen sollten bzw. was man ihnen rät. Die Einschränkungen dürften laut Sparkasse-Sprecherin am Freitag, 22. Mai 2026, gegen 18 Uhr starten. Zu Ende seien sie demnach am Montag, 25. Mai 2026, im Laufe des Vormittags.

Salzburger Sparkasse: Wer jetzt „genügend Geld“ abheben sollte

Zudem empfiehlt die Sparkasse ihren Kunden, „wichtige Bankgeschäfte vor dem 22. Mai zu erledigen“. Da das Pfingstwochenende oft und gerne für einen ersten Kurzurlaub am Meer genutzt wird, rät man auch, „genügend Geld abzuheben“. Selbes gelte für anstehende, größere Zahlungen, heißt es jeweils auf Nachfrage. Immerhin kann man im Umstellungszeitraum nur in Höhe des offline-Limits abheben – also 400 Euro pro Behebung bzw. 1.500 Euro pro Woche für Behebungen und Zahlungen an Kassen gemeinsam. Und: „Jugendliche mit einem spark7-Konto sollten rechtzeitig Bargeld abheben“, so Zehetner gegenüber 5 Minuten. Wie viele ein solches Konto haben, kann die Sparkasse allerdings nicht sagen. Zahlreiche weitere Fragen zum Umstellungswochenende werden übrigens hier online auf der Seite der Salzburger Sparkasse geklärt.