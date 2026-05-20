Ohne Schein & zugedröhnt: 24-Jähriger klaut Auto für Drogenfahrt

Eine Polizeistreife beobachtete einen Autofahrer am 19. Mai und kontrollierte ihn, denn er fiel wegen seiner Fahrweise auf. Und der 24-Jährige hatte so enige Vergehen im Gepäck.

Wegen seiner auffälligen Fahrweise unterzog eine Polizeistreife am 19. Mai 2026 gegen 19:30 Uhr einen 24-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich, einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Bereits als der Mann nach seinem Führerschein gefragt wurde, gab er an, keinen zu besitzen.

Auto vom Nachbarn „ausgeliehen“

Auf die Frage, wem das Auto gehöre, antwortete er, dass er sich diesen von seinem Nachbarn ohne dessen Kenntnis geborgt habe. Weil die Polizisten eindeutige Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung erkannten, forderten sie den Mann zu einem Drogenschnelltest auf. Dieser verlief positiv auf THC und Kokain.

Koks und Cannabis gefunden

Auch die anschließende Untersuchung durch den Amtsarzt ergab die Fahruntauglichkeit des 24-Jährigen. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem geringe Mengen Cannabisblüten und Kokain. Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck und der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 09:16 Uhr aktualisiert