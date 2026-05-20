Unfall zwischen Autos und Moped fordert sechs Verletzte

Am 19.05.2026 gegen 21.20 Uhr ereignete sich auf der L224 im Gemeindegebiet von Marz ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Autos und einem Moped. Insgesamt sechs Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Insgesamt waren sechs Personen am Unfall beteiligt, wovon fünf leicht verletzt wurden. Die Lenkerin des Mopeds erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Auch die weiteren Verletzten wurden in die Krankenhäuser Eisenstadt und Wiener Neustadt gebracht.

Lenker unter Alkoholeinfluss

Bei einem der beteiligten Fahrzeuglenker konnte eine Beeinträchtigung durch Alkohol festgestellt werden. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Mehrere Polizeistreifen, drei Freiwillige Feuerwehren und das Rote Kreuz standen im Einsatz. Die L224 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die genauen Umstände zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.