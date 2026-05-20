Lidl-Neuerung in über 200 Filialen: Was das den Österreichern bringt
Bei Lidl stehen in Österreich Änderungen am Programm. Das Suchen nach Non-Food-Artikeln soll damit jedenfalls ein Ende haben, wie man nun verspricht. Alles dazu hier bei uns.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
„Schnelles Finden, maximale Orientierung und ein inspirierendes Einkaufserlebnis.“ Das sind die Ziele, die sich Lidl Österreich mit der neuesten Änderung in allen heimischen Standorten setzt. Dabei sollen Non-Food-Ankermarken ins Rampenlicht gerückt und die Warenpräsentation noch einfacher gestaltet werden. Sechs klar strukturierte „Themenwelten“ sollen dabei helfen, die gewünschten Produkte schneller und einfacher zu finden.
Lidl-Wochenaktionen bleiben erhalten
Damit sind die bisher recht beliebten Wochenaktionen jeweils am Montag und Donnerstag ebenfalls in der jeweiligen Themenwelt zu finden. Die Eckpfeiler der Themenwelten sind dabei immer Lidl-Ankermarken, die durch die neue Struktur eine noch prominentere, eigene Bühne beim Diskonter bekommen. Folgend findet ihr die sechs neuen Themenwelten und was dort so alles zu finden sein wird.
Die sechs Lidl-Themenwelten im Überblick:
- Parkside: Baumarkt und Garten
- Silvercrest: Küche und Haushalt
- Crivit: Sport und Freizeit
- Livarno: Wohnen und Einrichtung
- Esmara: Mode und Accessoires
- Lupilu: Baby, Kinder und Spielzeug
Lidl-CCO: „Unsere neuen Themenwelten sind weit mehr als ein Regal-Update“
„Einzelhandel bedeutet heute, Erlebnisse zu schaffen. Unsere neuen Themenwelten sind weit mehr als ein Regal-Update – sie sind eine moderne Bühne für unsere stärksten Non-Food Eigenmarken“, erklärt Martin Alles, CCO von Lidl Österreich. Über 200 österreichische Filialen werden dabei auf die neuen Themenwelten umgestellt und der Rollout ist auch schon fast abgeschlossen, weiß man seitens Lidl abschließend.