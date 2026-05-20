Lidl-Neuerung in über 200 Filialen: Was das den Österreichern bringt

Bei Lidl stehen in Österreich Änderungen am Programm. Das Suchen nach Non-Food-Artikeln soll damit jedenfalls ein Ende haben, wie man nun verspricht. Alles dazu hier bei uns.

Lidl sorgt mit den sechs neuen Themenwelten für ein "aufgeräumterers" Bild in den Geschäften.

Lidl sorgt mit den sechs neuen Themenwelten für ein "aufgeräumterers" Bild in den Geschäften.

„Schnelles Finden, maximale Orientierung und ein inspirierendes Einkaufserlebnis.“ Das sind die Ziele, die sich Lidl Österreich mit der neuesten Änderung in allen heimischen Standorten setzt. Dabei sollen Non-Food-Ankermarken ins Rampenlicht gerückt und die Warenpräsentation noch einfacher gestaltet werden. Sechs klar strukturierte „Themenwelten“ sollen dabei helfen, die gewünschten Produkte schneller und einfacher zu finden.

Lidl-Wochenaktionen bleiben erhalten

Damit sind die bisher recht beliebten Wochenaktionen jeweils am Montag und Donnerstag ebenfalls in der jeweiligen Themenwelt zu finden. Die Eckpfeiler der Themenwelten sind dabei immer Lidl-Ankermarken, die durch die neue Struktur eine noch prominentere, eigene Bühne beim Diskonter bekommen. Folgend findet ihr die sechs neuen Themenwelten und was dort so alles zu finden sein wird.

Die sechs Lidl-Themenwelten im Überblick: Parkside : Baumarkt und Garten

: Baumarkt und Garten Silvercrest : Küche und Haushalt

: Küche und Haushalt Crivit : Sport und Freizeit

: Sport und Freizeit Livarno : Wohnen und Einrichtung

: Wohnen und Einrichtung Esmara : Mode und Accessoires

: Mode und Accessoires Lupilu: Baby, Kinder und Spielzeug

©Lidl Österreich Lidl bekommt in Österreich neue Themenwelten.

Lidl-CCO: „Unsere neuen Themenwelten sind weit mehr als ein Regal-Update“

„Einzelhandel bedeutet heute, Erlebnisse zu schaffen. Unsere neuen Themenwelten sind weit mehr als ein Regal-Update – sie sind eine moderne Bühne für unsere stärksten Non-Food Eigenmarken“, erklärt Martin Alles, CCO von Lidl Österreich. Über 200 österreichische Filialen werden dabei auf die neuen Themenwelten umgestellt und der Rollout ist auch schon fast abgeschlossen, weiß man seitens Lidl abschließend.

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 09:02 Uhr aktualisiert