Wieso Bio bei Matcha die bessere Wahl ist

Als Trendfood verfeinert Matcha heutzutage Getränke, Desserts, Backwaren und Snacks. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat gemeinsam mit der Arbeiterkammer Steiermark 14 Matchapulver unter die Lupe genommen.

Die Produkte wurden online, in Supermärkten, Drogerien, Asia-Shops und Teefachgeschäften eingekauft und im Labor auf Schadstoffe untersucht. Das Ergebnis: Bio-Produkte schnitten insgesamt besser ab. Es wurden 9 „sehr gut“, 2 „gut“, 2 „durchschnittlich“ und 1 „weniger zufriedenstellend“ vergeben.

Was ist Matcha

Doch was genau ist Matcha? „Matcha ist zu feinem Pulver vermahlener Grüntee aus beschatteten Blättern der Teepflanze Camellia sinensis“, erklärt VKI-Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer. „Ursprünglich aus China stammend, wurde Matcha in Japan weiterentwickelt und kultiviert. Die Teepflanzen werden vor der Ernte mehrere Wochen beschattet, wodurch der Chlorophyllgehalt steigt und die intensive grüne Farbe entsteht.“

„Bio“ schneidet deutlich besser ab

Untersucht wurden ausschließlich reine Matchapulver ohne weitere Zusätze, die auf der Verpackung als „Matcha“ deklariert waren. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Bio-Produkte die bessere Wahl sind. Sie waren insgesamt geringer mit den Schwermetallen Aluminium und Blei belastet. „Teepflanzen können Schwermetalle aus Boden und Wasser aufnehmen und in den Blättern speichern“, so Bauer. „Sowohl Blei als auch Aluminium haben ungünstige Effekte auf die Gesundheit. Für Blei gibt es keine unbedenkliche Aufnahmemenge.“ In Bio-Matchapulvern wurden zudem keine oder nur geringe Pestizidrückstände nachgewiesen, die etwa durch Abdrift von benachbarten konventionellen Teefeldern in Bio-Produkte gelangt sein könnten. Alle konventionellen Produkte enthielten hingegen Pestizide – darunter auch Wirkstoffe, die in der EU nicht zugelassen sind.

Maximal drei Gramm täglich

Matcha wird im Gegensatz zu klassischem Grüntee nicht aufgegossen und anschließend abgeseiht, sondern das gesamte Pulver wird getrunken. „Dadurch gelangen auch enthaltene Schadstoffe in höherem Ausmaß in den Körper“, erklärt Teresa Bauer. Sie warnt davor, Matcha nicht im Übermaß zu konsumieren und rät, maximal drei Gramm Matchapulver täglich zu verzehren.