Inflation bei 3,4 Prozent: Was dennoch billiger wurde

War die Inflation im März 2026 noch bei 3,2 Prozent, liegt sie im April nun bei 3,4 Prozent. Das berichtet die Statistik Austria nun. Hauptverantwortlich dafür sind die gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise.

Hatten wir zu Beginn des Jahres noch rund um bzw. nur knapp über zwei Prozent Inflation, so waren es im März und April nun jeweils über drei Prozent. Grund dafür ist der Iran-Krieg und die direkten Auswirkungen unter anderem auf die Tankpreise. Und die Inflation ist im April sogar noch um 0,1 Prozent gestiegen im Vergleich zur Schnellschätzung, die man Anfang Mai rausgegeben hat. „Für etwa einen Prozentpunkt der Inflation – also knapp ein Drittel der Teuerung – sind gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise verantwortlich“, weiß Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Immerhin: „Eine um weitere 0,2 Prozentpunkte höhere Inflation wurde durch die Einführung der Spritpreisbremse verhindert.“

Inflation: Was im April alles teurer geworden ist

Würde man nun den Anstieg der Treibstoff- und Gastronomiepreise wegrechnen, läge die Inflation bei nur 2,1 Prozent, so die Statistiker. Die Preise für Treibstoffe sind im April – im Vergleich zum Vorjahresmonat – um ganze 28 Prozent gestiegen. Ebenfalls deutlich angestiegen sind die Preise im Bereich Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe mit plus 3,3 Prozent. Um fünf Prozent teurer wurden Mieten, die Instandhaltung von Wohnungen kostete um 2,9 Prozent mehr. In der Gastro zahlt man nun 4,9 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Lebensmittel und alkoholfreie Getränke sind unterhalb der Gesamtinflation angestiegen – um 2,4 Prozent.

Strom und Flugtickets wurden im April billiger

Billiger geworden ist dagegen Strom. Dieser hat sich unter anderem durch die Reduzierung der Elektrizitätsabgabe sowie des Erneuerbaren-Förderungsbeitrags um knapp zehn Prozent verbilligt. Zusätzlich preisdämpfend haben hier auch etwa der im April eingeführte Sozialtarif für von der ORF-Gebühr befreite Haushalte – mehr dazu hier: Strom-Brief eingetrudelt: 100.000 Österreicher müssen jetzt aktiv werden – und die Einführung des Sommer-Netztarifs, der ebenfalls seit April gilt. Alles zum Sommer-Netztarif auch hier: Ab April: Strom wird in diesen Zeiten günstiger – was du dafür brauchst. Der im Vergleich zum Vorjahr um zwei Wochen frühere Ostertermin hatte im Jahresvergleich zudem um 7,5 Prozent günstigere Flugtickets zur Folge.

Täglicher Einkauf unter, wöchentlicher über der Gesamtinflation

Im Vergleich zum März 2026 waren die größten Preistreiber im April die teureren Treibstoffe. Eine Verbilligung bei Pauschalreisen hat dafür als Hauptpreisdämpfer gewirkt. Zusammengefasst kann außerdem noch gesagt werden, dass die Teuerung beim täglichen Einkauf niedriger, jene beim wöchentlichen Einkauf dafür höher als die Gesamtinflation war.