So umgeht man Staus am Pfingstwochenende

Das Pfingstwochenende vom 23. bis 24. Mai wird auch heuer wieder zu enormen Verzögerungen führen. Bereits am Freitag werden viele in den Kurzurlaub aufbrechen. Insbesondere auf den Stadtausfahrten der größeren Städte ist mit umfangreichen Staus zu rechnen. Erhebliche Verkehrsbehinderungen durch den Berufs- und Urlaubsverkehrs wird es in Linz geben. Aufgrund der Sanierung der A7 ist ab 22. Mai die Abfahrt Voest gesperrt, wodurch es zu deutlichen Verzögerungen kommen kann.

Staus durch Ferienbeginn

Der Pfingst-Samstag wird der staureichste Tag des verlängerten Wochenendes. Der ARBÖ erwartet die stärksten Belastungen mit den längsten Staus in Richtung Mittelmeer beziehungsweise Osteuropa. Vor allem der Beginn der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg verstärkt diesen Effekt. Aber auch auf der Brennerachse (A12 / A13) und der West-Ost-Strecke (A8 – A1 – A21 – S1 – A4 in Richtung Ungarn) rechnen die Experten mit deutlich höherem Verkehrsaufkommen. Engstellen sind durch Bauarbeiten im Bereich Knoten Schwechat auf der S1 (Wiener Außenring Schnellstraße) und auf der A4 (Ost Autobahn) zwischen dem Knoten Bruckneudorf und Neusiedl am See gegeben.

So kann man die Staus umgehen

Ab Montagmittag werden die Rückkehrenden nach Erfahrungswerten der ÖAMTC-Verkehrsexperten Verzögerungen auf den Straßen Richtung Norden hinnehmen müssen. In den Städten wird es gegen Abend hin eng auf den Straßen. Um Verzögerungen möglichst einzudämmen empfiehlt es sich, Abfahrtszeiten außerhalb der stärksten Reisewellen zu wählen. Am Freitag sind vor allem die Stunden zwischen 13 und 19 Uhr kritisch, am Samstag die Zeit zwischen 8 und 15 Uhr. Für Rückreisende am Montag empfiehlt der ARBÖ, die frühen Vormittagsstunden oder den späten Abend zu wählen. Dennoch sollte man reichlich zusätzliche Zeit einplanen und regelmäßig die aktuelle Verkehrslage prüfen.