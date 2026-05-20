EU-Parlament stimmt für Aufhebung von Vilimskys Immunität

Die österreichischen Behörden können Ermittlungen gegen Harald Vilimsky aufnehmen. Es wurde für die Aufhebung seiner Immunität gestimmt.

Das EU-Parlament hat am Dienstag in Straßburg mit deutlicher Mehrheit für die Aufhebung der Immunität von FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky gestimmt. Die österreichischen Behörden können nun Ermittlungen gegen ihn aufnehmen. Der Grund soll laut dem FPÖ-Mandatar die Anfertigung einer Sicherheitstüre auf FPÖ-Kosten sein, wie mehrere Medien berichten.

Schutz durch Immunität

Die Immunität soll Abgeordnete vor willkürlicher Strafverfolgung und rechtlichen Konsequenzen schützen. Deren Aufhebung ermöglicht es Behörden, Ermittlungen gegen einen EU-Abgeordneten aufzunehmen. Gegen die Aufhebung kann auch berufen werden.

Einbau einer Sicherheitstüre in der Privatwohnung

Gegenüber der APA sagte Vilimsky, dass seine Privatadresse im Jahr 2013 unter gewalttätigen Aktivisten des schwarzen Blocks in Wien kursierte. „Aus großer Sorge um die Sicherheit meiner Familie – insbesondere meiner damals noch minderjährigen Tochter – habe ich meine Partei gebeten, die Kosten für den Einbau einer Sicherheitstür in meiner Mietwohnung zu übernehmen“. Laut Vilimsky soll diese Maßnahme deutlich günstiger gewesen sein als jede dauerhafte Sicherheitskraft.

Kritik am „maroden System“

Gegenüber Journalisten kritisierte Vilimsky am Dienstag in Straßburg das das „marode System“. Er verwies auf eine „linksextreme Italienerin“, die mit einer Eisenstange auf eine Person eingeschlagen haben soll, ihre Immunität jedoch nicht verlor. Für Vilimsky gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 11:46 Uhr aktualisiert