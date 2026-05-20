1,3 Millionen Österreicher bekommen jetzt Geld für diese Arztbesuche

Die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) startet mit einem neuen Vorsorgepass durch. Mit diesem hat man nicht nur einen besseren Überblick über die individuellen Vorsorgemaßnahmen, Prävention wird sogar belohnt.

Geld für den Arztbesuch bekommen? Genau das ist mit dem neuen SVS-Vorsorgepass möglich. Dieser wurde am Mittwoch, 20. Mai 2026, präsentiert und soll 1,3 Millionen SVS-Versicherte in Österreich motivieren, Präventionsmaßnahmen wahrzunehmen. Zum Start der Aktion umfasst der Pass etwa die Vorsorgeuntersuchung, einen Gesundheitscheck Junior, die Krebsvorsorge oder die jährliche Mundhygiene. Alle Maßnahmen, die dabei sind, findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Maßnahmen sind im Vorsorgepass enthalten: Vorsorgeuntersuchung für alle ab 18 Jahren

für alle ab 18 Jahren Gesundheitscheck Junior : die „Vorsorgeuntersuchung“ für die junge Generation zwischen sechs und 18 Jahren

: die „Vorsorgeuntersuchung“ für die junge Generation zwischen sechs und 18 Jahren Krebsvorsorgeuntersuchungen : Gebärmutterhalskrebs für Frauen ab 18, Brustkrebsfrüherkennung für Frauen ab 45, Prostatakrebsvorsorge für Männer ab 45 und Darmkrebsvorsorge für Frauen und Männer ab 45

: Gebärmutterhalskrebs für Frauen ab 18, Brustkrebsfrüherkennung für Frauen ab 45, Prostatakrebsvorsorge für Männer ab 45 und Darmkrebsvorsorge für Frauen und Männer ab 45 Impfungen : jährliche Grippeimpfungen für alle Generationen, Herpes Zoster und Pneumokokken ab 60 Jahren

: jährliche Grippeimpfungen für alle Generationen, Herpes Zoster und Pneumokokken ab 60 Jahren jährliche Mundhygiene

Machst du die Vorsorgeuntersuchungen immer? Ja, alle! Teils, teils Nein, nie Bin nicht sicher Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Was der neue SVS-Vorsorgepass konkret bringt

Und mit dem neuen Pass möchte man auch einen Anreiz zur Vorsorge schaffen. Pro absolvierter Maßnahme gibt es nämlich Punkte. Diese können dann in einen Bonus umgewandelt werden, den man sich als Versicherter auszahlen lassen kann. 500 Punkte sind 50 Euro, 1.000 Punkte sind 100 Euro usw. Für die Maßnahmen gibt es jeweils in unterschiedlichen zeitlichen Abständen 500 Punkte – also 50 Euro – pro absolvierter Vorsorgeuntersuchung gutgeschrieben.

Statusprogramm zeigt, wie viel man gemacht hat

Zusätzlich gibt es auch ein Statusprogramm mit den Level Bronze, Silber und Gold. Bronze gibt es für die Vorsorgeuntersuchung, Silber, wenn man die Hälfte der zusätzlichen Maßnahmen absolvier hat und Gold, wenn man alles durchgemacht hat. Den Vorsorgepass kann man übrigens entweder in der svsGO App oder online im Webportal abrufen. Nutzt man svsGO noch nicht, kann man das in den Kundencentern nach Terminvereinbarung aktivieren.

SVS-Vorsorgepass: Aktivitäten seit Anfang 2026 werden berücksichtigt

Während es den Pass seit Anfang Mai gibt, werden alle Vorsorgeaktivitäten seit Anfang 2026 berücksichtigt – damit nichts verloren geht. Die Maßnahmen, sofern man sie absolviert hat, werden dabei automatisch gutgeschrieben. Basis dafür ist einfach die Leistungsabrechnung durch den Arzt. Auszahlen lassen kann man sich die Punkte ganz einfach mit dem Button „Auszahlung“ – oder über die Kundencenter und Beratungstage. Der Vorsorgepass gilt nur für jene Menschen in Österreich, die bei der SVS krankenversichert sind und ihre mitversicherten Angehörigen.

„Prävention schützt Gesundheit, bevor Krankheit entsteht“

„Wir haben ein Budget von 50 Millionen Euro jährlich für die Bonus-Auszahlungen vorgesehen. Ziel ist, die Vorsorgemaßnahmen um zehn Prozent jährlich zu steigern“, erläutert SVS-Obmann Peter Lehner und betont: „Wir heben damit Vorsorge auf die nächste Ebene und gehen in der Vorsorge-Transformation einen entscheidenden Schritt weiter.“ Schließlich sind bei der Präsentation auch noch einige Ärzte zu Wort gekommen – wie etwa die leitende Ärztin der SVS, Isabella Bauer-Rupp: „Prävention schützt Gesundheit, bevor Krankheit entsteht. Damit Prävention gelingt, braucht es neben der ärztlichen Begleitung das Bewusstsein der Menschen, für ihre eigene Gesundheit mitverantwortlich zu sein.“

©SVS / Barbara Wirl Der neue SVS-Vorsorgepass ist ganz offiziell gestartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 15:10 Uhr aktualisiert