Jetzt fix: Beliebte Prämie kann ab Juli wieder ausgezahlt werden

Viele Arbeitnehmer könnten sich ab Juli wieder über eine steuerfreie Mitarbeiterprämie freuen. Die Regierung bringt den Bonus zurück – allerdings mit strengeren Regeln und niedriger als davor.

Auch im Jahr 2026 sollen Arbeitnehmer in Österreich wie berichtet wieder von einer steuerfreien Mitarbeiterprämie profitieren können. Im Ministerrat am Mittwoch, den 20. Mai, wurde nun ein entsprechendes Gesetzespaket auf den Weg gebracht. Arbeitgeber sollen ihren Mitarbeitern demnach ab Juli erneut einen Bonus auszahlen dürfen – allerdings fällt dieser heuer deutlich geringer aus als zuletzt.

Steuerfreie Mitarbeiterprämie stark gekürzt

Während im Vorjahr noch bis zu 1.000 Euro steuerfrei möglich waren, liegt die Obergrenze nun bei maximal 500 Euro pro Person. In den Jahren davor konnten sogar bis zu 3.000 Euro steuerfrei ausgezahlt werden. Die neue Prämie soll als zusätzlicher Leistungsanreiz dienen, laut aktuellen Plänen der Regierung können Arbeitgeber sie ihren Mitarbeitern zwischen Juli und Dezember 2026 gewähren.

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Kein automatischer Anspruch auf Mitarbeiterprämie

Wichtig ist allerdings: Einen automatischen Anspruch auf die steuerfreie Mitarbeiterprämie gibt es nicht. Ob und in welcher Höhe sie ausbezahlt wird, entscheidet der Arbeitgeber freiwillig. Außerdem muss die Zahlung zusätzlich erfolgen und bislang noch nicht gewährt worden sein – bereits bestehende Boni, regelmäßige Prämien oder normale Gehaltserhöhungen zählen also nicht dazu.

Unter diesen Umständen ist Auszahlung der Mitarbeiterprämie möglich

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wurden auch die Voraussetzungen verschärft. Die steuerfreie Auszahlung der Mitarbeiterprämie ist nur möglich, wenn sie auf einer kollektivvertraglichen Regelung oder einer entsprechenden Betriebsvereinbarung basiert. Gibt es keinen kollektivvertragsfähigen Vertragspartner, kann die Regelung auch direkt zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitern vereinbart werden.

Mitarbeiterprämie steuerfrei – aber nicht abgabenfrei

Wer heuer sowohl eine Mitarbeiterprämie als auch eine Gewinnbeteiligung erhält, kann insgesamt weiterhin bis zu 3.000 Euro steuerfrei bekommen. Die Prämie bleibt zwar von der Lohn- und Einkommensteuer befreit, Sozialabgaben fallen allerdings weiterhin an. Nähere Informationen dazu findest du hier: Hunderte Euro: Staat schneidet bei 1.000-Euro-Prämie für Mitarbeiter mit. 2024 haben laut Statistik Austria mehr als 560.000 Menschen in Österreich von der steuerfreien Mitarbeiterprämie profitiert, wie das Institut auf Anfrage von 5 Minuten erklärte. Insgesamt wurden damals über 574 Millionen Euro ausbezahlt. Ob die neue, halbierte Prämie ähnlich stark genutzt wird, bleibt abzuwarten.