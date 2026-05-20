Eishockey-WM: Bittere Pleite für Österreich nach Siegeszug

Nach drei Siegen aus drei Spielen und zuletzt dem sensationellen Erfolg gegen Lettland bei der Eishockey-WM gerät das bislang makellose österreichische Nationalteam gegen den Gastgeber Schweiz deutlich unter die Räder. Die Schweizer dominierten die Partie von Beginn an und stellten schon im ersten Drittel auf 4:0. Für die Treffer der Eidgenossen sorgten unter anderem Theo Rochette, Nico Hischier, Timo Meier, Damien Riat und Calvin Thürkauf.

Endstand 9:0 für die Schweiz

Das rot-weiß-rote Team von Roger Bader war über weite Strecken fast ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt. Goalie David Kickert verhinderte zunächst noch Schlimmeres, musste nach dem 0:6 jedoch Platz für Florian Vorauer machen, der bei seinem WM-Einsatz ebenfalls noch zwei Gegentreffer hinnehmen musste. Offensiv gelang Österreich nur wenig. Zwar setzte die erste Linie rund um Peter Schneider und Benjamin Nissner vereinzelt Akzente, echte Torchancen blieben aber Mangelware. Kurz vor Spielende kämpft das ÖEHV-Team vor allem darum, eine zweistellige Niederlage zu verhindern. Das zumindest gelang: Endstand 9:0 für die Schweiz. Die Österreicher können sich nun ein wenig erholen, erst am Samstag steht die nächste Partie gegen Deutschland an.