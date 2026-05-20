Lotto-Ziehung am 20. Mai: Diese Zahlen wurden gezogen

1,2 Millionen Euro waren bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 20. Mai 2026, im Topf, als es wieder darum ging, die sechs Richtigen am Tippschein zu haben. Wir wissen ganz genau, welche Zahlen gezogen worden sind.

Am Sonntag, 17. Mai 2026, war es nach drei Runden ohne Lotto-Sechser wieder so weit: Ein Niederösterreicher hatte als Einziger die sechs Richtigen am Gewinnschein und so mehr als drei Millionen Euro abgeräumt. Daher ist es am Mittwoch, 20. Mai 2026, „nur“ um die normalen 1,2 Millionen Euro gegangen, die es zum Start in jede frische Ziehung ohne Jackpot gibt. In der folgenden Infobox findet ihr jedenfalls die gezogenen Zahlen.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 20. Mai 2026, gezogen: Lotto : 11, 27, 31, 3, 7, 22; Zusatzzahl: 12

: 11, 27, 31, 3, 7, 22; Zusatzzahl: 12 LottoPlus : 4, 10, 21, 25, 36, 44

: 4, 10, 21, 25, 36, 44 Joker: 0, 1, 4, 0, 4, 5 alle Angaben ohne Gewähr

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Die Lotto-Ziehung vom Sonntag im Rückblick

Neben dem Lotto-Sechser herrschte am Sonntag übrigens komplette Lotto-Flaute. In den übrigen größeren Gewinnrängen hat es nämlich keine Sieger gegeben. Weder beim Fünfer mit Zusatzzahl, noch bei LottoPlus oder dem Joker konnte ein Österreicher die benötigten Zahlen vorweisen. Für den Fünfer mit Zusatzzahl und den Joker bedeutet das, dass es am Mittwoch, 20. Mai, um einen Jackpot gegangen ist. Bei ersterem waren damit etwa 180.000 Euro im Topf, beim Joker waren es rund 350.000 Euro. Die Gewinnsumme des ersten Rangs bei LottoPlus wurde am Sonntag wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt, womit jeder der 52 knap 5.000 Euro bekommt.