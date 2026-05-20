Anfangs Regen, dann kommt die Sonne: So wird das Wetter am Donnerstag

Bei Temperaturen von bis zu 25 Grad wird es am Donnerstag, 21. Mai 2026, in Österreich stellenweise anfangs noch regnen. Doch mit der Zeit setzt sich die Sonne überall durch.

Besonders entlang der Alpennordseite von Salzburg ostwärts werden am Donnerstag, 21. Mai 2026, hier und da noch Regenschauer durchziehen. „Mehr und mehr setzt sich aber in den meisten Landesteilen zunehmend sonniges und trockenes Wetter durch“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen acht und 15 Grad und erreichen im Tagesverlauf dann Spitzenwerte von 19 bis 25 Grad.