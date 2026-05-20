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/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Regenbogen in Rosegg.
Erst Regen, dann Sonne: So stellt sich das Wetter in Österreich am Donnerstag dar.
Österreich
20/05/2026
Vorhersage

Anfangs Regen, dann kommt die Sonne: So wird das Wetter am Donnerstag

Bei Temperaturen von bis zu 25 Grad wird es am Donnerstag, 21. Mai 2026, in Österreich stellenweise anfangs noch regnen. Doch mit der Zeit setzt sich die Sonne überall durch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Besonders entlang der Alpennordseite von Salzburg ostwärts werden am Donnerstag, 21. Mai 2026, hier und da noch Regenschauer durchziehen. „Mehr und mehr setzt sich aber in den meisten Landesteilen zunehmend sonniges und trockenes Wetter durch“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen acht und 15 Grad und erreichen im Tagesverlauf dann Spitzenwerte von 19 bis 25 Grad.

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