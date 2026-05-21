Lotto-Ziehung: Sechser geknackt, Österreicher über Nacht Millionär

Ein wahrer Geldregen prasselt nun auf einen Österreicher nieder. Er oder sie hat den Sechser bei der Lotto-Ziehung Mittwochabend, am 20. Mai 2026, geknackt und damit 1,2 Millionen Euro abgeräumt.

Nachdem der Lotto-Sechser drei Mal nicht geknackt wurde, hat es am vergangenen Sonntag, am 17. Mai 2026, beim Dreifachjackpot wieder geklappt. Und nur wenige Tage später hat ein weiterer Österreicher einen Millionengewinn eingefahren. Denn: Auch bei der Ziehung am Mittwoch, 20. Mai 2026, wurde der Sechser bei „Lotto 6 aus 45“ geknackt, wie die man auf der Seite der „Österreichischen Lotterien“ sehen kann. In welchem Bundesland der Gewinnertipp aufgegeben worden ist, ist aktuell noch unklar. Fakt ist: Niemand sonst hatte die sechs Richtigen am Schein, womit die 1,2 Millionen Euro an eine einzige Person gehen.

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Lotto-Ziehung: Zwei Jackpots wurden ebenfalls geknackt

Um einen Jackpot ist es beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker gegangen. Bei beiden hat es am vergangenen Sonntag nämlich keine Gewinner gegeben. Das sah bei der Mittwochziehung gänzlich anders aus. Während eine Person alleine den Joker-Jackpot geknackt hat und damit nun etwas mehr als 360.000 Euro gewonnen hat, wurde der Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl gleich sieben Mal geknackt. Jeder dieser sieben Tipps ist genau 25.451,70 Euro wert. Keinen Gewinner hat es dagegen bei der LottoPlus-Ziehung gegeben. Daher wurde hier neuerlich das Geld aus dem ersten Gewinnrang auf den zweiten Rang aufgeteilt. 27 Fünfer bekommen dadurch jeweils fast 8.000 Euro. In der folgenden Infobox findet ihr die Gewinnzahlen des Mittwochabends, 20. Mai 2026.