Toter Mann bei Feuerwehreinsatz in Innsbruck entdeckt

In einem Mehrparteienhaus in Innsbruck ist am Dienstagabend ein 87-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Einsatzkräfte waren nach dem Auslösen eines Rauchmelders alarmiert worden. Die Ermittlungen laufen.

Ob der 87-Jährige infolge der Rauchentwicklung ums Leben kam oder bereits zuvor ein medizinischer Notfall eingetreten war, ist derzeit noch unklar.

Ob der 87-Jährige infolge der Rauchentwicklung ums Leben kam oder bereits zuvor ein medizinischer Notfall eingetreten war, ist derzeit noch unklar.

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Dienstagabend in Innsbruck (Tirol) einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Langstraße entdeckten die Einsatzkräfte einen 87-jährigen Bewohner leblos am Küchenboden.

Brand-Alarm: Feuerwehr findet leblosen Bewohner am Küchenboden

Gegen 19.15 Uhr waren die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Polizei wegen eines ausgelösten Rauchmelders zu dem Gebäude alarmiert worden. Nachdem sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, entdeckten die Einsatzkräfte den leblosen Bewohner am Boden der Küche. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.

Ermittlungen laufen: Obduktion soll Todesursache klären

Nach ersten Ermittlungen dürfte starke Rauchentwicklung durch angebrannte Speisen auf einem eingeschalteten Herd entstanden sein. Ob der 87-Jährige infolge der Rauchentwicklung ums Leben kam oder bereits zuvor ein medizinischer Notfall eingetreten war, ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete zur Klärung der genauen Todesursache eine Obduktion an. Die Ermittlungen laufen.