Insolvenzen in Österreich: Warum Firmen in die Pleite schlittern

Firmenpleiten sind in den letzten Jahren in schwindelerregende Höhen gestiegen. Woran aber liegt es, dass so viele Unternehmen in die Insolvenz schlittern? Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) klärt mit Zahlen von 2025 auf.

Der hohe Kostendruck sorgt in Österreich auch weiterhin für viele Insolvenzen.

Der hohe Kostendruck sorgt in Österreich auch weiterhin für viele Insolvenzen.

Besonders der aktuell anhaltend hohe Kostendruck stellt massive Probleme für Österreichs Unternehmen dar. Wie der KSV1870 berichtet, würden 47,2 Prozent aller Unternehmensinsolvenzen aus dem Jahr 2025 auf „operative Ursachen“ zurückzuführen sein – ein Höchstwert in der aktuellen Krisenphase. Dabei sind vor allem Finanzierungsschwierigkeiten, Liquiditätsengpässe und Absatzschwächen für Pleiten verantwortlich und spielen eine wesentliche Rolle. „Es entsteht zunehmend der Eindruck, dass viele Betriebe aufgrund des anhaltenden Krisenmodus ihre Basisarbeit im Tagesgeschäft vernachlässigen. Daraus resultieren Fehlentscheidungen, die sich im Nachhinein kaum noch korrigieren lassen“, so Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870 Insolvenz.

Gründungsfehler „schuld“ an fast 20 Prozent der Insolvenzen 2025

Für fast jede fünfte Unternehmensinsolvenz waren im Vorjahr übrigens Gründungsfehler ursächlich. An erster Stelle stehen in dieser Kategorie übrigens insbesondere fehlendes, branchenspezifisches Know-How oder mangelhafte betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Mitunter ist auch zu wenig Eigenkapital bei der Gründung vorhanden oder es fehlt schlichtweg die Fähigkeit, ein Unternehmen zu gründen. „Die aktuelle Marktlage verzeiht keine Wissenslücken. Wer aktuell plant, einen Betrieb aus der Taufe zu heben, sollte über sehr viel Know-How verfügen“, erklärt Götze.

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Strategische Ursachen: „Wurde nach dem Prinzip Hoffnung weitergearbeitet“

Strategische Ursachen waren zudem für 11,2 Prozent der Firmenpleiten 2025 verantwortlich. Hauptursache dabei war vor allem eine „mangelhafte Antwort auf Marktveränderungen“, so der KSV1870. „In diesen Fällen wurde entweder zu spät oder gar nicht auf aktuelle Marktentwicklungen oder auch Krisen reagiert. Stattdessen wurde nach dem Prinzip Hoffnung weitergearbeitet“, weiß Götze. Weitere neun Prozent der Pleiten wurden noch durch die Vernachlässigung von klassischen Geschäftsführungsaufgaben sowie strafbare Handlungen herbeigeführt.

Insolvenzen wegen Corona weiter im Rückgang

Der Grund „unbeherrschbare Umstände“, der im Zuge der Corona-Krise mit 28 Prozent einen Höchststand erreicht hat, war 2025 zum dritten Mal in Folge rückläufig. Im Vorjahr fußten nur noch 7,2 Prozent der Insolvenzen auf dieser Ursache. Und: Krankheiten bzw. Unglücksfälle im persönlichen Umfeld sind erstmals seit 2019 wieder häufiger Grund für eine Unternehmenspleite gewesen als Naturkatastrophen, Kriegshandlungen oder Pandemien.