Alarmierende Mengen Mikroplastik in Baby-Quetschies gefunden

Ein Test hat gezeigt, dass die beliebten Kunststoff-Quetschbeutel, sogenannte „Quetschies“, winzige Plastikteilchen enthalten und direkt in die Nahrung abgeben können. Durch ein einziges Quetschie können bis zu 11.000 Mikroplastikpartikel aufgenommen werden. Bei den Tests wurden insgesamt 80 verschiedene Chemikalien identifiziert. Eine davon potentiell hormonell wirkend. Was bedenklich ist: auch in Österreich lassen sich ähnliche Verpackungen in den Regalen finden.

Verunreinigtes Verpackungsmaterial

„Während Eltern glauben, ihren Kindern einen gesunden Snack zu geben, entlarvt der Greenpeace-Test gefährliche Chemikalien und Mikroplastik in Quetschies“, so Madeleine Drescher, Konsumexpertin bei Greenpeace. Die Analyse eines unabhängigen Labors lieferte erschreckende Ergebnisse: In den Produkten von Danone konnten bis zu 99 Mikroplastik-Partikel und bei Nestlé 54 Partikel pro Gramm der Nahrung festgestellt werden. Bei einer Packung Danone-Quetschies entspricht das einer Belastung von 11.000 Partikeln, bei Nestlé mehr als 5.000. Die Ursache für die Verunreinigungen scheint das Verpackungsmaterial Polyethylen zu sein. Dieser Stoff gibt neben Mikroplastik auch Chemikalien ab. Insbesondere für Babys und Kleinkinder sind derartige Stoffe schädlich, da sich ihr Hormonsystem und Stoffwechsel noch in der Entwicklung befinden.