Pensionserhöhung jetzt fix: Das erwartet Österreicher ab Jänner

Bereits vor rund vier Wochen hat die Regierung die Eckdaten des kommenden Doppelbudgets vorgestellt. Darin war auch eine geringere Pensionserhöhung für die Jahre 2027 und 2028 enthalten. Nun scheint man sich in den Verhandlungen geeinigt zu haben. Für Pensionisten in Österreich gibt es ab 1. Jänner 2027 um 2,95 Prozent mehr, die Ausgleichszulage steigt um 3,3 Prozent. Liegt die Pension über 6.930 Euro brutto, gibt es einen Fixbetrag von plus 204,44 Euro. Damit sollen bei einer erwarteten Inflation von 3,3 Prozent auf den Bemessungszeitraum für Pensionserhöhungen gesehen 280 Millionen Euro gespart werden. Gleichzeitig erklärt man, dass die Pensionen um 2,4 Milliarden Euro ansteigen werden.