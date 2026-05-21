Nach gewittrigen Schauern kommt über Pfingsten der Sommer

Einzelne, lokale gewittrige Schauer sind am Donnerstag, 21. Mai 2026 in Teilen Österreichs noch möglich, danach kommt der Sommer. Über Pfingsten könnte auch der 30er zum ersten Mal in diesem Jahr fallen.

Der Sommer zieht über Pfingsten in Österreich so richtig ein.

Der Sommer zieht über Pfingsten in Österreich so richtig ein.

Schauer sind am heutigen Donnerstag, 21. Mai 2026, noch im zentralen und östlichen Bergland sowie im Tagesverlauf dann auch im Norden und Osten allgemein möglich. Lokal könnten diese auch gewittrig durchzogen sein, weiß man seitens der österreichischen Unwetterzentrale nun.

Österreich erwartet „sonniges und sommerliches Wochenende“

Aber während das vergangene verlängerte Wochenende sich eher unbeständig mit Schnee bis in mittlere Lagen und eher kühle Temperaturen gezeigt hat, sieht das über Pfingsten ganz anders aus, heißt es seitens der Meteorologen: „In den kommenden Tagen erwartet uns ein sonniges und sommerliches verlängertes Wochenende.“

Temperaturen steigen immer weiter an

So wird am Freitag beispielsweise im Westen von früh bis spät die Sonne vom Himmel lachen. Auch sonst überwiegt der freundliche Eindruck in Österreich, der in der Osthälfte nur von ein paar Quellwolken getrübt wird. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 27 Grad an. Noch wärmer wird es über Pfingsten von Samstag bis Montag. Laut GeoSphere Austria überwiegt am Samstag ganztägig der Sonnenschein, Quellwolken sind selten und meist harmlos. Die Temperaturen erreichen 28 Grad.

Wird der erste 30er des Jahres geknackt?

Am Sonntag und Montag könnte dann erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke in Österreich geknackt werden. Hochdruckeinfluss sorgt für zwei sehr sonnige Tage. Am Sonntag können Quellwolken, die ab der Mittagszeit entstehen, noch „meist kurze, unergiebige Regenschauer“ bringen, am Montag gibt es allgemein „viel Sonnenschein im ganzen Land“, so die Experten. Quellwolken bilden sich meist nur im Bergland, bleiben aber auch dort größtenteils harmlos.