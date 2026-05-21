Unis stehen vor massiven Budgetkürzungen

Die Unis stehen vor einer Budgetkürzung. Künftig müssen Einsparungen in Milliardenhöhe vorgenommen werden. Bei den Unis sorgt das für Unmut - diese rufen nun zu Demonstrationen auf.

Das Ministerium habe beschlossen, dass es für die 22 öffentlichen Universitäten im nächsten Dreijahresbudget für 2028 bis 2030 insgesamt nur 15,5 Milliarden Euro geben soll. Das ist eine Milliarde weniger als in der aktuellen Leistungsvereinbarungsperiode von 2025 bis 2027.

Fatale Folgen für Universitäten

Laut Rektorensprecherin Brigitte Hütter würden die Unis allerdings allein zur Abdeckung der Inflation 18 Mrd. Euro benötigen. Die am Tisch liegenden Zahlen würden eine Kürzung um 14 Prozent bzw. 2,5 Mrd. Euro bedeuten. Den Einsparungsbedarf habe man bereits durch niedrige Lohnabschlüsse unterstützt, allerdings mache das Unibudget nur vier Prozent des österreichischen Gesamtbudgets aus. Hütter warnt, dass Einsparungen fatale Folgen hätte und „absolut unverhältnismäßig“ sei.

„Bildung ist Grundpfeiler der Gesellschaft“

Die Unis müssten demnach 10.000 Köpfe einsparen – das wäre ein Fünftel des Personals. Die Betreuungsverhältnisse in der Lehre würden dadurch laut Hütter wieder in problematische Höhen steigen. Die Folgen wären längeren Studienzeiten samt Verschärfung des Fachkräftemangels. Gleichzeitig könnten bei massiven Einsparungen weniger Forschende die dringend benötigten Drittmittel aus Fördertöpfen für die Unis abholen. „In 20 Jahren haben wir messbar aufgeholt: bessere Rankings, Nobelpreis von Anton Zeilinger und deutlich höhere Studienqualität. Und jetzt sollen Österreichs Universitäten aus dem Rennen genommen werden? […] Bildung und Ausbildung, Wissenschaft und Forschung gehören zu den Grundpfeilern der Gesellschaft. Eine derart drastische Kürzung der Universitätsfinanzierung gefährdet die Zukunft Österreichs, unsere Demokratie und unseren Wohlstand“, so Uni-Wien-Rektor Sebastian Schütze