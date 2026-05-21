AK bringt Beschwerde gegen Meta, TikTok und Google ein

"Ohne Risiko reich werden" - mit derartigen Slogans bewerben unzählige Anzeigen auf TikTok, Meta und Google ominöse Betrugsmaschen. Die AK geht nun dagegen vor und reicht Beschwerde ein.

Die Arbeiterkammer Wien hat am 21. Mai 2026 mit dem europäischen Verbraucherverband BEUC und 28 Konsumentenschutzorganisationen aus 27 Ländern Beschwerden gegen Meta, TikTok und Google bei der EU-Kommission und den zuständigen nationalen Behörden eingebracht. Den Plattformen wird vorgeworfen, gefährliche, betrügerische Finanzwerbungen nicht zu entfernen und somit ihren Verpflichtungen aus dem EU Digital Services Act (DSA) nicht nachzukommen.

„Ohne Risiko reich werden“

Im Fokus stehen dabei insbesondere Werbungen mit falschen Gewinnversprechen oder Kryptowährungen – „Ohne Risiko reich werden“, „Mit Kryptowährung zum schnellen Geld“ oder „Schnell und einfach zu einem Kredit“. „Es geht darum, in kürzester Zeit ohne Vorwissen und ohne Risiko reich zu werden. Solche Anzeigen fluten täglich Facebook, Instagram, TikTok und Google und locken Nutzer:innen in die Falle“, erklärt AK Konsumentenexpertin Louise Beltzung.

Jede zweite Meldung wird ignoriert

Zwischen Dezember 2025 und März 2026 haben europaweit Konsumentenschutzorganisationen – darunter auch die AK Wien – knapp 900 Anzeigen gemeldet. Die erschreckende Realität ist aber, dass die Plattformen nur 27 Prozent der Anzeigen tatsächlich entfernt haben. Mehr als jede zweite Meldung wurde zurückgewiesen oder ignoriert. Zur Folge bleiben hunderte Finanzbetrugsmaschen weiter online, welche Millionen Nutzer hinters Licht führen.

User-Meldungen werden nicht ernst genommen

Alleine die AK Wien meldete rund 130 problematische Inhalte. „Es zeigte sich ein Unterschied zwischen offiziellen Meldungen und Beschwerden privater Nutzer:innen“, sagt Beltzung. Die AK verfügt seit Kurzem über die Berechtigung als Trusted Flagger. Aufgrund ihrer Expertise und Erfahrung ist sie daher berechtigt, rechtswidrige sowie dubiose Inhalte auf Plattformen zu erkennen, zu beurteilen und an deren Betreiber zu melden. Die Meldungen der AK als Trusted Flagger zeigten immerhin teilweise Wirkung, während Hinweise privater Nutzer überwiegend ignoriert werden. „Die Plattformen müssen dubiose Anzeigen nicht nur schneller löschen, sondern auch User:innen-Meldungen endlich ernst nehmen. Private Meldungen wurden vielfach einfach ignoriert – mit der Begründung, die Werbung verstoße angeblich nicht gegen die Werbestandards“, kritisiert die AK Konsumentenexpertin.