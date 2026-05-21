„Tutto Gas“ in Lignano: An diese Regeln muss man sich 2026 halten
Zehntausende Österreicher zieht es zu Pfingsten für „Tutto Gas“ nach Lignano. Wegen früherer Exzesse greifen die Behörden auch heuer mit strengen Regeln wie Alkohollimits durch, um Unfälle zu vermeiden.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Dieses Wochenende zieht es wieder zehntausende Österreicher nach Lignano. Vor allem Kärntner und Steirer reisen über die Feiertage gerne in den italienischen Badeort, um zu feiern. Das Pfingstwochenende ist dort schon lange unter dem Namen „Tutto Gas“ bekannt. Weil die Party-Exzesse in der Vergangenheit jedoch immer wieder eskalierten, greifen die italienischen Behörden auch heuer mit strengen Regeln vor.
Vom Image der „Saufmeile“ wegkommen
Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi erklärte bei einem Treffen im März, dass sich die verschärften Maßnahmen in den vergangenen Jahren durchaus positiv ausgewirkt haben und dieser Weg weitergegangen wird. Die Gemeinde möchte gezielt von dem Image einer reinen Saufmeile wegkommen und extrem ausartende Partys verhindern. In der Vergangenheit war es im Zuge der Feierlichkeiten zu Sachschäden und auch zu Unfällen gekommen, bei denen Menschen schwer verletzt wurden. Die Regeln für das aktuelle Jahr bleiben im Vergleich zum Vorjahr gleich. Dazu gehören Verbote von sogenannten Wodka-Melonen, ein generelles Alkohollimit sowie ein Badeverbot. Ob die Bestimmungen noch weiter verschärft werden, wird mit Spannung erwartet.
Die offizielle Verordnung 2026 (Ordinanza)
Am 10. März 2026 tagte in Lignano das Komitee für Ordnung und Sicherheit. Dabei wurde klargestellt, dass die „Null-Toleranz-Strategie“ der Vorjahre beibehalten wird.
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Glas- und Dosenverbot: Es gibt eine explizite Verordnung (ähnlich der Nr. 40/2026), die den Verkauf und das Mitführen von Getränken in Glasflaschen und Aludosen im gesamten Stadtzentrum und am Strand verbietet.
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Alkohollimit: Der Straßenverkauf von Alkohol (Take-away) ist ab Mitternacht komplett untersagt. In den Lokalen darf nur noch am Tisch serviert werden.
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Badeverbot ab 20 Uhr: Um nächtliche Unfälle und Unterkühlungen bei Betrunkenen zu verhindern, ist das Schwimmen ab 20 Uhr offiziell verboten. Der Strand selbst ist zwischen 1 und 6 Uhr früh komplett gesperrt und wird von Sicherheitsdiensten kontrolliert.
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Musik-Stopp: In der Nacht auf Samstag und Sonntag muss die Musik in den Außenbereichen um Mitternacht enden. In geschlossenen Räumen mit entsprechender Isolierung ist oft um 2:00 Uhr Schluss.
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In der aktuellen Verordnung des Bürgermeisters ist festgehalten, dass es verboten ist, Früchte (insbesondere Melonen), die ausgehöhlt und mit alkoholischen Substanzen gefüllt sind, im öffentlichen Raum mitzuführen oder zu konsumieren.
Polizei & Sicherheit 2026
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Internationale Streifen: Auch heuer sind wieder Beamte aus Österreich (Wien und Oberösterreich) vor Ort, um die italienischen Kollegen zu unterstützen. Interessanterweise gab es im Vorfeld Diskussionen über die Kärntner Beteiligung, aber die Präsenz deutschsprachiger Beamter ist fix eingeplant, um bei Sprachbarrieren sofort schlichten zu können.
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Hundestaffeln & Militär: Die Präsenz der Carabinieri und der Finanzpolizei wird massiv erhöht, besonders an den Knotenpunkten wie der Piazza Fontana.