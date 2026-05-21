„Tutto Gas“ in Lignano: An diese Regeln muss man sich 2026 halten

Zehntausende Österreicher zieht es zu Pfingsten für „Tutto Gas“ nach Lignano. Wegen früherer Exzesse greifen die Behörden auch heuer mit strengen Regeln wie Alkohollimits durch, um Unfälle zu vermeiden.

Die Regeln für das aktuelle Jahr bleiben im Vergleich zum Vorjahr gleich.

Die Regeln für das aktuelle Jahr bleiben im Vergleich zum Vorjahr gleich.

Dieses Wochenende zieht es wieder zehntausende Österreicher nach Lignano. Vor allem Kärntner und Steirer reisen über die Feiertage gerne in den italienischen Badeort, um zu feiern. Das Pfingstwochenende ist dort schon lange unter dem Namen „Tutto Gas“ bekannt. Weil die Party-Exzesse in der Vergangenheit jedoch immer wieder eskalierten, greifen die italienischen Behörden auch heuer mit strengen Regeln vor.

Vom Image der „Saufmeile“ wegkommen

Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi erklärte bei einem Treffen im März, dass sich die verschärften Maßnahmen in den vergangenen Jahren durchaus positiv ausgewirkt haben und dieser Weg weitergegangen wird. Die Gemeinde möchte gezielt von dem Image einer reinen Saufmeile wegkommen und extrem ausartende Partys verhindern. In der Vergangenheit war es im Zuge der Feierlichkeiten zu Sachschäden und auch zu Unfällen gekommen, bei denen Menschen schwer verletzt wurden. Die Regeln für das aktuelle Jahr bleiben im Vergleich zum Vorjahr gleich. Dazu gehören Verbote von sogenannten Wodka-Melonen, ein generelles Alkohollimit sowie ein Badeverbot. Ob die Bestimmungen noch weiter verschärft werden, wird mit Spannung erwartet.