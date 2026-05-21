Sonne im Westen, teils bewölkt im Osten: Dieses Wetter kommt am Freitag

Bis zu 27 Grad wird es in Österreich am Freitag haben. Dabei ist vor allem der Westen wetterbegünstigt und geht mit überwiegendem Sonnenschein durch den Tag. Im Osten machen sich im Tagesverlauf auch Wolken bemerkbar.

Während im Westen Österreichs am Freitag, 22. Mai 2026, „bei weitem“ der Sonnenschein überwiegt, beginnt der Tag im Osten zwar recht sonnig, „allerdings machen sich vom mittleren Vormittag bis hinein in den Nachmittag einige Wolken bemerkbar“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Zum Abend hin dürfte es dann aber wieder vielerorts aufklären. Die Frühtemperaturen liegen zwischen vier und 14, die Höchstwerte bei zwischen 20 und 27 Grad. Wie das Wetter in den kommenden Tagen allgemein wird, könnt ihr auch hier nachlesen: Nach gewittrigen Schauern kommt über Pfingsten der Sommer.