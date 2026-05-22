Flammeninferno am Bauernhof: Zahlreiche Tiere sterben bei Großbrand

Ein verheerender Großbrand hat einen Bauernhof in Kirchberg am Wechsel erschüttert. Mehrere Gebäude standen in Flammen, zahlreiche Tiere konnten nicht mehr gerettet werden. Rund 180 Kräfte kämpften stundenlang gegen das Feuer.

Gegen 23.30 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein: In Kirchberg am Wechsel war ein Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen. Bereits auf der Anfahrt war der Feuerschein kilometerweit sichtbar. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen das Wirtschaftsgebäude und der Stall bereits in Vollbrand.

Alarmstufe auf höchste Stufe erhöht

Aufgrund des massiven Feuers wurde die Alarmstufe rasch von drei auf die höchste Stufe vier erhöht. Insgesamt wurden zehn Feuerwehren alarmiert, darunter auch Großtanklöschfahrzeuge und ein Hubrettungsgerät. Die enorme Hitze und der starke Funkenflug sorgten dafür, dass sich die Flammen auch auf Teile des Wohnhauses ausbreiteten. Zwar konnten einige Kühe und Kälber noch rechtzeitig vom Besitzer ins Freie gebracht werden, viele Tiere schafften es jedoch nicht mehr aus dem Stall. Wie viele Tiere genau verendet sind, ist derzeit noch unklar. Menschen kamen laut ersten Informationen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Schwierige Löscharbeiten

Die Feuerwehr startete einen umfassenden Löschangriff von mehreren Seiten. Die Wasserversorgung musste teils über Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen sowie über einen nahegelegenen Bach sichergestellt werden. Zusätzlich wurde schweres Gerät angefordert, um das Brandgut auseinanderzuziehen und Glutnester bekämpfen zu können.

Einsatz dauerte bis in den Vormittag

Während erste Feuerwehren nach mehreren Stunden wieder abrücken konnten, werden die Nachlöscharbeiten bis in den Freitagvormittag andauern. Insgesamt standen rund 180 Feuerwehrmitglieder sowie Rettungskräfte und Polizei im Einsatz. Wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 07:51 Uhr aktualisiert