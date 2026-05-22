Nächster Bewerber fix: Auch er will ORF-Chef werden

Der österreichische Medienmanager Markus Breitenecker steigt unter dem Motto „Ein souveräner ORF. Vom Marktführer zum Marktmotor“ in den Ring. „Es geht um viel für Österreich – und vielleicht um alles für den ORF und den Medienstandort“, so Breitenecker, der die Medienvielfalt in Österreich angesichts erheblicher ökonomischer Herausforderungen bedroht sieht. Er plädiert gleichzeitig für einen „souveränen und starken ORF“, für den er gleichzeitig aber Handlungsbedarf sieht. „Der ORF steckt in einer veritablen Krise. Nicht zuletzt die Ereignisse der vergangenen Wochen haben den Fokus auf das Wesentliche verstellt: die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags für das österreichische Publikum.“

Was Markus Breitenecker für den ORF will

Beim ORF möchte er „das bestmögliche Qualitätsprogramm für unser Publikum herstellen: österreichische Inhalte, regionales Programm, unabhängige Nachrichtenredaktionen“. Außerdem möchte er die technologische Vorreiterrolle so ausbauen, „dass die gesamte Medienlandschaft davon profitiert“ und gleichzeitig wieder zu einem „menschlichen, anständigen und wertschätzenden Miteinander finden“.

Breitenecker möchte „Kooperation statt Konkurrenz“

Den hohen Stellenwert von Zusammenarbeit betont der gebürtige Wiener gleich mehrfach: „Mein medienpolitisches Credo für eine kooperative Medienordnung lautet seit mehr als zehn Jahren ‚Kooperation statt Konkurrenz‘. Ich bin überzeugt davon, dass darin auch der Grundstein für ein neues, zukunftsgerichtetes Selbstverständnis des ORF liegt – im Sinne einer Gesamtverantwortung für Österreichs Medienlandschaft. Nur gemeinsam sind wir stark und bleiben souverän.“ Über den Austausch mit dem ORF-Team, die Hearings und öffentlichen Diskussionen der kommenden Wochen würde er sich schon freuen, so Breitenecker abschließend.